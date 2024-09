Telefon do 1500 zł – TOP 5 na wrzesień 2024

Jaki telefon wybrać w segmencie do 1500 zł? Wybieramy pięć najlepszych propozycji na wrzesień 2024 r.

W dzisiejszych czasach na smartfona można wydać absolutną fortunę. Można, ale nie trzeba. Jeśli wiemy, czego szukać, to za 1500 zł można wyrwać naprawdę fajny telefon, któremu w zasadzie niczego nie będzie brakowało.

Ale jeśli nie wiecie, na co zwracać uwagę wybierając smartfona lub od czego zacząć poszukiwania, nic nie szkodzi! W takich chwilach z pomocą przychodzimy my i nasz ranking pięciu najlepszych modeli w cenie do 1500 zł.

Jak wybieraliśmy?

Na kolejnych stronach znajdziecie pięć najlepszych naszym zdaniem telefonów w cenie do 1500 zł. Każdy z nich jest w naszej ocenie opcją wartą zakupu, aczkolwiek mamy też w tym gronie swojego faworyta – jego wyróżniliśmy tytułem „Wybór Redakcji”.

Głównymi kryteriami na etapie wyboru były dostępność i opłacalność. Braliśmy pod uwagę tylko takie telefony, które aktualnie bez większego problemu znajdziecie w sklepach i które mogą się pochwalić dobrym przelicznikiem ceny do szeroko pojętych możliwości.

Jako punkt odniesienia braliśmy ceny w dużych, znanych sklepach, w których nie musimy się martwić o potencjalne zawirowania w związku z realizacją zamówienia czy późniejszą reklamacją.

Zobacz: Telefon do 700 zł – TOP 5 na kwiecień 2024

Zobacz: Telefon do 1000 zł – TOP 5 na wrzesień 2024

Telefony uszeregowane zostały alfabetycznie. Wyjątek stanowi „Wybór Redakcji”, który znajdziecie na końcu artykułu. Oczywiście jeśli chcielibyście dodać coś do naszej listy albo macie innego faworyta w tym segmencie cenowym, koniecznie podzielcie się tym w sekcji komentarzy!

Motorola Edge 40 Neo – namiastka flagowca za grosze



Motorola urosła w ostatnich latach na czołowego gracza w segmencie niedrogich smartfonów. Amerykański producent ma w swojej ofercie wiele ciekawych modeli, które mają sporo do zaoferowania, a nie rozbiją domowego budżetu. Jednym z nich jest Motorola Edge 40 Neo.

wrzesień 2023 170 g, 7.89 mm grubości 12 GB RAM 256 GB, (opcje: 128 GB) - 50 Mpix + 13 Mpix + 32 Mpix 6.55" - P-OLED (1080 x 2400 px, 402 ppi) MediaTek Dimensity 7030, 2,50 GHz Android v.13.0 5000 mAh, TurboPower, USB-C

To model, który pod wieloma względami nie ma się czego wstydzić nawet na tle konstrukcji kilkukrotnie droższych. Rewelacyjnie wykonany, z przepięknym designem oraz doskonałym wyświetlaczem P-OLED o przekątnej 6,55” i rozdzielczości 1080x2400. Do tego znajdziemy tu obsługę eSIM, pełną wodoodporność na poziomie IP68 i szybkie ładowanie mocą 68 W. No i praktycznie czystego Androida, który sam w sobie dla wielu osób sam w sobie będzie wystarczającym argumentem za wyborem akurat tego modelu.

Oczywiście takie podstawy jak aparat czy wytrzymały akumulator też tu znajdziemy, ale wiecie – to trochę taka oczywistość. Motorola Moto Edge 40 Neo ma do zaoferowania dużo więcej.



Motorola Moto G85 – konkretny i z klasą



Jak wspomniałem, w ofercie Motoroli można znaleźć mnóstwo świetnych smartfonów w rozsądnej cenie. Kolejna propozycja, na którą warto rzucić okiem, to Motorola Moto G85.

czerwiec 2024 173 g, 7.59 mm grubości 12 GB RAM 256 GB, microSD do 1000 GB - 50 Mpix + 8 Mpix + 32 Mpix 6.67" - P-OLED (1080 x 2400 px, 395 ppi) Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3, 2,30 GHz Android v.14.0 5000 mAh, TurboPower, USB-C

To telefon o naprawdę solidnej specyfikacji. Znajdziemy tu wyświetlacz P-OLED o przekątnej 6,67” i odświeżaniu 120 Hz oraz pojemny akumulator 5000 mAh. Ten ostatni obsługuje oczywiście szybkie ładowanie, nawet jeśli o dość skromnej mocy 33 W. Aparat to podwójna jednostka z głównym modułem o rozdzielczości 50 Mpix. No i mamy procesor Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3. Nie jest to może demon szybkości, ale za to powinien zapewnić świetną kulturę pracy i długi czas pracy na jednym ładowaniu.

No i trzeba przyznać, że Motorola Moto G85 naprawdę dobrze wygląda. Atrakcyjne kolory, dobra jakość wykonania i zakrzywiony ekran, nadający całej konstrukcji dodatkowej smukłości. Aż ciężko uwierzyć, że mamy tu do czynienia z urządzeniem w tak atrakcyjnej cenie!



Nothing Phone (2a) – dla indywidualistów



Firma Nothing nie cieszy się może w Polsce dużą rozpoznawalnością, ale to właśnie ona zafundowała nam jeden z najbardziej zaskakujących smartfonów tego roku. Model Nothing Phone (2a) przyszedł i pozamiatał, z miejsca stając się jednym z naszych faworytów w segmencie do 1500 zł.

marzec 2024 190 g, 8.55 mm grubości 12 GB RAM 256 GB, (opcje: 128 GB) - 50 Mpix + 50 Mpix + 32 Mpix 6.7" - AMOLED (1084 x 2412 px, 395 ppi) Mediatek Dimensity 7200 Pro, 2,80 GHz Android v.14.0 5000 mAh, USB-C

Pierwsze, co przykuwa uwagę w przypadku niedrogiego nothinga, to jego wygląd. Telefon zamknięto w charakterystyczną dla marki przeźroczystą obudowę z systemem podświetlenia Glyph, dzięki czemu wygląda… cóż, niecodziennie. Taka odważna stylistyka być może nie każdemu przypadnie do gustu, ale trzeba przyznać, że wyróżnia się z tłumu. Do tego dochodzi świetna specyfikacja, w tym wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,7”, podwójny aparat o rozdzielczości 50 Mpix czy wyjątkowo wydajny jak na ten segment procesor MediaTek Dimensity 7200 Pro.

Nothing Phone (2a) to świetna propozycja dla indywidualistów oraz użytkowników, którym zależy na bezkompromisowej specyfikacji w rozsądnej cenie. Pod jednym i drugi względem jest to smartfon zdecydowanie wyjątkowy.



Xiaomi POCO X6 – chiński wymiatacz



Xiaomi to dla wielu osób marka sama w sobie. Producent od lat serwuje nam świetnie wyposażone smartfony w atrakcyjnych cenach – szczególnie kiedy mowa o serii POCO. Z tego względu ciężko byłoby przygotować ranking najlepszych modeli do 1500 zł i nie wspomnieć o modelu Xiaomi POCO X6.

styczeń 2024 181 g, 7.98 mm grubości 12 GB RAM 256 GB - 64 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix + 16 Mpix 6.67" - AMOLED (1220 x 2712 px, 446 ppi) Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, 2,40 GHz Android v.13.0 5100 mAh, USB-C

Bo jest to smartfon, który ma naprawdę dużo do zaoferowania. Duży wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,67” oraz wysokiej rozdzielczości 1220x2712 to pierwsze, co przykuwa wzrok, ale na tym atuty telefonu bynajmniej się nie kończą. Lista obejmuje również sprawdzony procesor Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, potężny akumulator o pojemności 5100 mAh czy zupełnie przyzwoity aparat o rozdzielczości 64 Mpix. Sam najbardziej cenię sobie obsługę szybkiego ładowania mocą aż 67 W, co w krytycznych sytuacjach serio potrafi uratować skórę.

Oczywiście tak jak w przypadku innych smartfonów Xiaomi, także tutaj piętą achillesową jest oprogramowanie. Androidowi 14 z interfejsem HyperOS (czyli przypudrowanym MIUI) zdecydowanie brakuje szlifu na tle propozycji konkurencji i nie każdemu przypadnie do gustu. Jeśli jednak jesteśmy w stanie przymknąć oko na ten jeden minus, Xiaomi POCO X6 może się okazać bardzo dobrą propozycją w swoim segmencie cenowym.



Wybór Redakcji: Samsung Galaxy A55



Samsung ma w swojej ofercie wiele świetnych smartfonów, ale mało który może się równać sukcesem z urządzeniami z rodziny Galaxy A. To absolutne hity sprzedażowe i to bynajmniej nie bez powodu. Szczególnie tegoroczny Samsung Galaxy A55 to fenomenalna propozycja, która śmiało stąpa na granicy między półką średnią oraz segmentem premium. Model ten chwalimy sobie do tego stopnia, że jest naszym Wyborem Redakcji w cenie do 1500 zł.

marzec 2024 213 g, 8.2 mm grubości 8 GB RAM 256 GB, (opcje: 128 GB), microSD do 1000 GB - 50 Mpix + 12 Mpix + 5 Mpix + 32 Mpix 6.6" - SUPERAMOLED (1080 x 2340 px, 390 ppi) Exynos 1480, 2,75 GHz Android v.14.0 5000 mAh, USB-C

Ultrapopularny średniak firmy Samsung nie budzi może emocji swoim wyglądem, który – umówmy się – jest mocno wtórny. Mamy tu jednak do czynienia ze smartfonem świetnie wykonanym, który potrafi zawstydzić niejednego flagowca. Obudowa łącząca aluminium i szkło Gorilla Glass Victus+, do tego wodoodporna (IP67) to coś, co w tym segmencie widujemy stanowczo zbyt rzadko.

A to tylko wierzchołek góry lodowej – pozostałe atuty telefonu poukrywały się w jego specyfikacji. Mam tu na myśli chociażby wyświetlacz Super AMOLED o przekątnej 6,6”, bardzo dobry aparat o rozdzielczości 50 Mpix czy niezły akumulator o pojemności 5000 mAh. Jest też obsługa technologii eSIM. No i warto pochwalić procesor, bo o ile tutejszy Exynos 1480 może nie bije rekordów szybkości, tak charakteryzuje się wysoką kulturą pracy i świetnie radzi sobie z codziennymi wyzwaniami.

A wspomniałem już o tym, że producent obiecuje cztery duże aktualizacje Androida i łatki bezpieczeństwa aż do 2029 roku? Albo o dopracowanym interfejsie OneUI? Mógłbym jeszcze tak długo, bo i Samsunga Galaxy A55 jest za co chwalić. Jedynym problemem może być fakt, że znalezienie go w cenie poniżej 1500 zł może być nieco trudniejsze niż w przypadku konkurentów. Jeśli jednak Wam się uda, to możecie stać się posiadaczami absolutnie najlepszego naszym zdaniem smartfona w swojej klasie.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: własne, Shuiterstock, mat. promocyjne