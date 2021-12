Komputer gamingowy od 2 do 16 tys. zł - polecane zestawy styczeń 2022

Dostaliście trochę gotówki na Święta? Uzbieraliście kwotę na nowy komputer? Proponujemy Wam optymalne w naszej ocenie gamingowe komputery w różnych przedziałach cenowych.

Jak składamy polecane komputery dla graczy?

Ceny kart graficznych cały czas się zmieniają. Powiedzmy to sobie wprost — to, co proponujemy Wam dzisiaj w zestawach, za tydzień może być już nieaktualne i droższe. Taki mamy klimat. Pomimo tego nie zmieniamy naszego podejścia i cały czas staramy się proponować zestawy złożone z tego, co jest dostępne aktualnie na rynku.

Proponowane przez nas zestawy są przeznaczone przede wszystkim dla graczy. Oznacza to, że stawiamy głównie na wydajność. Tym samym najważniejsze dla nas podzespoły to karta graficzna, procesor oraz pamięć RAM. Oczywiście nie zapominamy też o solidnej płycie głównej, markowym zasilaczu oraz przyzwoitym dysku SSD (całkowicie rezygnujemy z nośników HDD).

A co z procesorami Intel Alder Lake, które zadebiutowały już kilka tygodni temu? Te są bardzo wydajne w grach, więc są dobrym wyborem. Jednak ceny pamięci DDR5 i płyt głównych Z690 (jedyne na ten moment dostępne) są bardzo wysokie. Przez to 12. generacja układów Intela ma gorszy stosunek wydajności do ceny i ciężko zmieścić je przede wszystkim w tańszych zestawach. Dopiero przy droższych propozycjach Alder Lake mają sens i w kilku zestawach rzeczywiście je proponujemy.

Nic nie zmienia się też w kwestii obudów, chłodzeń do procesorów oraz napędów CD/DVD. Te ostatnie są dzisiaj całkowite zbędne, więc ich nie proponujemy. Obudowa to z kolei mocno indywidualna sprawa, bo wpływa na wygląd komputera, więc polecane modele znajdziecie na ostatniej stronie. Z kolei chłodzenie procesora zależy od wymagań i zamiarów na przyszłości. Jeśli planujecie podkręcać CPU, to lepiej wybrać jakieś AiO. Jeśli nie, to w zupełności wystarczy model chłodzący powietrzem. Polecane modele również znajdują się na ostatniej stronie.

Pamiętajcie też, że nawet składanie komputerów to kwestia mocno indywidualna. Każdy z nas ma swoje preferencje odnośnie do producentów czy konkretnych podzespołów. Jeśli macie jakieś sugestie lub Waszym zdaniem warto byłoby coś zmienić, to komentarze są do Waszej dyspozycji.

Źródło zdjęć: Gorodenkoff, DMegias / Shutterstock.com