Jaki komputer do gier, pracy, nauki? Polecane zestawy październik 2021

Jaki złożyć komputer do gier — to pytanie, które w tym momencie na pewno zadaje sobie wiele osób. Chociaż ceny kart graficznych zwariowały i znowu idą w górę, to podjęliśmy się tego trudnego zadania. Oto polecane zestawy komputerowe w cenach od 2000 do 11500 zł.

Jak składamy polecane komputery dla graczy?

Chociaż w tytule piszemy o komputerach do grania, nauki i pracy, to nie będę Was oszukiwał — skupiamy się przede wszystkim na tych pierwszych. Wydajność w grach jest dla nas priorytetem. Co to oznacza w praktyce? W pierwszej kolejności stawiamy na kluczowe komponenty, które mają bezpośredni wpływ na liczbę wyświetlanych klatek na sekundę — procesor, pamięć RAM oraz kartę graficzną. Na dalszym miejscu stawiamy płytę główną czy dysk, nadal proponując najlepsze w naszej ocenie modele w danym przedziale cenowym. W naszych zestawach nie znajdziecie też nośników HDD, bo dzisiaj ceny SSD są już tak niskie, że nie ma sensu kupować modeli talerzowych.

W pierwszej chwili możecie się zdziwić, że w polecanych komputerach nie ma ani obudów, ani chłodzenia do procesorów. Ma to swoje powody. Po pierwsze, obudowa to w dużej mierze kwestia indywidualna. Dla wielu osób musi mieć nie tylko praktyczne zastosowanie, a też dobrze wyglądać. O gustach nie ma sensu dyskutować. Dla jednego wygląd obudowy nie będzie miał znaczenia, inny szuka konkretnie białego modelu, a jeszcze inny chce bok z hartowanego szkła, aby dobrze było widać podświetlenie RGB płyty, pamięci RAM czy karty graficznej. Dlatego polecane obudowy znajdziecie na ostatniej stronie. Podobnie ma się sytuacja z chłodzeniem. To też może mieć aspekt wizualny, ale dużo zależy od przeznaczenia komputera. Zamierzasz podkręcać procesor? To najlepiej wybrać jakieś AiO, które w ryzach będzie trzymać temperaturę układu. Polecane chłodzenia, tak samo, jak obudowy, znajdują się na ostatniej stronie.

Zmieniamy też nasze podejście w kontekście kart graficznych. Przez ostatnie miesiące nie proponowaliśmy zestawów, które w danym momencie dałoby się złożyć. Jedynie podawaliśmy, jak dany komputer powinien wyglądać, gdyby ceny kart graficznych były na poziomie rekomendowanych (MSRP). To nie ma już sensu. Wygląda na to, że kryzys potrwa jeszcze wiele miesięcy i proponowanie zestawów w stylu "co by było gdyby" przez kolejny rok mija się z celem. Spójrzmy prawdzie w oczy — składanie w tym momencie desktopa kompletnie mija się z celem. Wiem jednak, że są osoby, które nie chcą już dłuższej czekać, nawet kosztem wydania kilkuset czy nawet kilku tysięcy złotych więcej. Dlatego staramy się złożyć zestawy, które rzeczywiście da się w tym momencie kupić. Oczywiście sytuacja jest w tym momencie taka, że ceny tydzień po publikacji mogą już być nieaktualne, ale nic nie jesteśmy w stanie z tym zrobić.

Pamiętajcie też, że nawet składanie komputera jest w pewnym sensie subiektywne, bo dla wielu osób różne podzespoły mogą wydawać się lepsze od innych. Nigdy nie da się zadowolić wszystkich. Wiemy o tym doskonale. Dlatego chętnie wysłuchamy Waszych sugestii, co do proponowanych zestawów. Komentarze są do Waszej dyspozycji!

