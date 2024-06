Zuckerberg mówi dość ekranom. Inwestuje miliony w nowy biznes

Miliarder z Facebooka zainteresował się nowym start-up'em, którego wspiera celebryta Paul McCartney. Zuckerberg przejmuje udziały w Yoto - odtwarzaczu audio dla dzieci bez ekranu.

Prywatna firma inwestycyjna, Chan Zuckerberg Ventures, prowadzona przez twórcę Facebooka wraz z żoną Priscillą Chan, zainwestuje w Yoto ponad 8 milionów funtów (ponad 40 milionów złotych). Łącznie wraz z McCartney'em oraz innymi prywatnymi inwestorami firma otrzyma 18 milionów, które zostaną przeznaczone na dalszy rozwój jej produktów.

Yoto to producent innowacyjnego głośnika bez ekranu. Pozwala on dzieciom na odtwarzanie muzyki oraz audiobooków poprzez wkładanie kart do czytnika w urządzeniu.

Dla rodziców, z pewnością najważniejszym atutem tego urządzenia jest fakt, że nie posiada ono żadnego ekranu. Tym samym, maluchy mają dostęp do ulubionych tytułów, bez spędzania czasu przed kolejnym ekranem.

Yoto zostało założone w 2015 roku przez Bena Drurry i Filipa Denkera. Od początku istnienia, misją firmy, było zapewnienie dzieciom rozrywki, bez konieczności spędzania godzin przed ekranami telefonów lub komputerów. W 2022 roku firma osiągnęła sprzedaż na poziomie 27,7 miliona funtów. Obecnie wartość firmy wyceniania na jest na 143 miliony funtów.

Źródło zdjęć: Muhammad Aamir Sumsum / Shutterstock.com

Źródło tekstu: telegraph.co.uk