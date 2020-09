YouTube naruszył prywatność dzieci, będzie pozew w Wielkiej Brytanii

YouTube świadomie złamał brytyjskie prawo, chroniące prywatność dzieci. Sprawa jest już w sądzie. Oskarżyciele chcą, by Google zapłacił 2,5 miliarda funtów odszkodowania.

Pozew przeciwko firmie Google został złożony w Sądzie Najwyższym Wielkiej Brytanii. Google został oskarżony o ignorowanie prawa, które chroni prywatność najmłodszych użytkowników internetu. Konkretnie chodzi o to, że zarządzający platformą YouTube doskonale wiedzą, że filmy oglądają miliony dzieci i zarabiają na bezprawnym gromadzeniu danych o nich. Informacje te są oczywiście wykorzystywane do emitowania kierowanych reklam, zaprojektowanych specjalnie po to, by wpływały na młode umysły.

Google tłumaczy się tym, że YouTube nie jest przeznaczony dla użytkowników poniżej 13 roku życia. Dla najmłodszych powstała aplikacja YouTube Kids, która ma nieco inne mechanizmy działania i zupełnie inne treści. Ten argument nie zadziałał w Stanach Zjednoczonych, Brytyjczyków też nie przekonuje.

Większość materiałów na YouTubie można obejrzeć bez logowania, nie ma więc żadnego zabezpieczenia dla dzieci poniżej 13 roku życia. Co więcej, YouTube chwali się producentom zabawek (Mattel, Hasbro), że korzysta z niego 93% dzieci w wieku od 2 do 12 lat! Oczywiście dla Federalnej Komisji Handlu USA przygotowana została zupełnie inna wersja. Według niej dzieci w ogóle nie zaglądają na YouTube'a, więc nie trzeba żadnych dodatkowych zabezpieczeń.

Brytyjczycy wiedzą swoje. Według ich danych 75% dzieci w wieku 5-515 lat zagląda na tę platformę. Robi to też połowa dzieci w wieku 3 i 4 lat. YouTube zarabia na danych o ich aktywności bez zgody rodziców. Tym samym YouTube łamie RODO.

Pozew złożył analityk Duncan McCann, a popiera go grupa Foxglove. Sprawa jest prowadzona w imieniu 5 milionów dzieci w Anglii i Walii.

