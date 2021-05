To się nazywa szczerość - szef ByteDance i założyciel TikToka odchodzi bo "brak mu umiejętności"

Zmiana na szczytach władzy największych firm nie jest niczym dziwnym. Rzadko kto jednak decyduje się na taką dawkę szczerości jak Zhang Yiming stojący na czele ByteDance.

TikTok to obok WhatsAppa najchętniej pobierana aplikacja ostatnich lat. Nic zatem dziwnego, że przed ByteDance czekają całkowicie nowe wyzwania, tak odmienne od problemów mniejszych graczy. Przede wszystkim chińska firma musi się mierzyć z utrudnianiem życia ze względów politycznych (USA, Indie) czy cenzury religijnej (Pakistan). W takim świecie trzeba nowego lidera. Przynajmniej tak uznał współtwórca TikToka i szef ByteDance - Zhang Yiming (z lewej). Przedsiębiorca wprost powiedział, że z decyzją o dymisji nosił się już od dłuższego czasu. Powodem jest to, że zwyczajnie... brak mu kompetencji, jakie powinien według siebie mieć.

To bardzo szczerze wyznanie, tak odmienne od powszechnego w mediach i biznesie mówienia o nowych ekscytujących wyzwaniach. Przez następne pół roku Zhang będzie wspólnie kierował firmą z Liangiem Rubo (z prawej). Nowemu liderowi nie brak doświadczenia - to współtwórca ByteDance, dawny szef działu badań i rozwoju oraz działu kadr. Zhang miał zaproponować nowe stanowisko Liangowi już w marcu. Dopiero teraz jednak doszło do ostatecznej decyzji i jej ogłoszenia.

Zobacz: Jak polepszyć Internet dla osób starszych? Chiny chcą m.in. zakazu wyskakujących reklam

Zobacz: TikTok nie jest zagrożeniem dla prywatności



Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: bytedance