Trwa atak na T-Mobile. Oto, co musisz wiedzieć

Klienci operatora T-Mobile mieli problemy z połączeniem się z jego stronami. Jak informuje przedsiębiorstwo, winę za to ponosi duży atak DDoS na ich serwery.

Dzisiaj około godziny 10:00 klienci T-Mobile zaczęli masowo zgłaszać problemy z połączeniem się ze stronami operatora. Początkowo można było pomyśleć, że jest to jeden z nieoczekiwanych błędów, lecz przedsiębiorstwo szybko poinformowało klientów o prawdziwej przyczynie. Ktoś przypuścił atak DDoS na serwery operatora.

Atak DDoS na serwery T-Mobile

T-Mobile z marszu wystosował komunikat i udostępnił go na Twitterze, z którego dowiadujemy się, że wcale nie mamy do czynienia z typową awarią. Internauci mieli problem z załadowaniem stron operatora i zalogowaniem się do swoich kont ze względu na duży atak DDoS. Są to działania polegające na wywołaniu rozproszonej odmowy usługi poprzez wygenerowanie bardzo dużego ruchu i tym samym zajęcie wszystkich dostępnych zasobów.

Ważna informacja: w tej chwili możecie mieć problemy z dostępem do naszych stron www. To dlatego, że trwa duży atak DDoS na nasze serwery. Nasz zespół bezpieczeństwa już nad tym pracuje i wkrótce wszystko wróci do normy! pic.twitter.com/B67oJPnsVh — T-Mobile Polska (@TMobilePolska) August 24, 2023

Co prawda, strona operatora jest już dostępna, lecz nie wiadomo, czy pierwszy atak będzie zarazem jedynym. Zespół bezpieczeństwa T-Mobile ustabilizował na razie sytuację, jednak walka nadal trwa. Atak trwał przez około godzinę. W chwili obecnej nic nie wskazuje na to, by dane klientów sieci były zagrożone. Z tego co wiadomo, atak dotyczył tylko części stron internetowych i nie objął np. serwisu dla klientów biznesowych.

Nadal nie wiadomo, kto był sprawcą całego zamieszania, lecz istnieje silne podejrzenie, że atak został zainicjowany przez rosyjskich hakerów. Od początku wojny Rosji z Ukrainą ataki DDoS na przedsiębiorstwa działające w Polsce są znacznie częstszym zjawiskiem niż wcześniej. W większości przypadków udaje się je skutecznie odeprzeć.

O komentarz w sprawie poprosiliśmy T-Mobile. Artykuł zostanie zaktualizowany, gdy tylko pojawi się ich oficjalne stanowisko.

Zobacz: [Aktualizacja] Pożar w Warszawie unieruchomił call center T-Mobile. Nie działają niektóre systemy

Zobacz: T-Mobile i Heyah: zgarnij bonusowe 200 GB. Jest jeden warunek

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: m_sovinskii / Shutterstock.com

Źródło tekstu: T-Mobile