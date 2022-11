„Co tam u Ciebie?” – T-Mobile rusza z kampanią wizerunkową

Zbliżają się święta Bożego Narodzenia, czyli czas, który najczęściej spędzamy w gronie najbliższych nam osób. W te zimowe dni ważne jest rodzinne ciepło i pozytywne emocje. Warto też zainteresować się tym, co dzieje się z osobami wokół nas. Warto im zadać proste pytanie „co tam u Ciebie?”, które może wywołać uśmiech na twarzy drugiej osoby. Pytanie to stało się hasłem europejskiej świątecznej kampanii wizerunkowej T-Mobile, która rusza 18 listopada 2022 roku.

W T-Mobile zadbamy o to, by każdy miał się dobrze w te święta, bo chcemy, żeby nasi klienci mogli skupić się na tym, co najważniejsze, czyli na ich bliskich. Mijający rok nie należy do najłatwiejszych, co uświadomiło wielu ludziom, jak ważna jest troska o drugą osobę. Dlatego w ramach kampanii wizerunkowej przygotowaliśmy wzruszającą opowieść, aby zachęcić wszystkich do sprawdzania, co słychać u tych, którzy są najbliżej naszych serc – naszej rodziny i znajomych.