Świąteczne życzenia TELEPOLIS.PL

Serdeczne życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia przesyła redakcja TELEPOLIS.PL

Drodzy Czytelnicy,

Święta Bożego Narodzenia łączą lepiej niż światłowody,

A łamany opłatek mówi więcej niż najdłuższy SMS.

Wiemy, że nie wszystkim udało się dotrzeć do bliskich,

Wiemy, że tęsknicie do normalności, tak jak i my tęsknimy.



Życzymy Wam, by nie zawiodły Was łącza internetowe,

Ważniejsze teraz niż kiedykolwiek wcześniej.

Życzymy Wam stabilnej pracy i braku trosk o zdrowie,

Życzymy, by było tak jak dawniej, a może nawet i lepiej.

Życzymy Wam spokoju, który mamy nadzieję,

Że wreszcie przyniesie 2021 rok.

PS. Podobnie jak przed rokiem, mamy mały update - w 2020 roku odwiedzało nas już ponad 2 mln unikalnych użytkowników miesięcznie - jesteście naprawdę niesamowici! W styczniu poznacie kolejnego redaktora serwisu, który wesprze dynamicznie rozwijający się dział technologii. I tak, jutro spodziewajcie się Głuchych Telefonów :-).

PS2. Nie przegapcie naszego konkursu świątecznego, w którym na autorów technologicznych życzeń świątecznych czekają cenne nagrody.

