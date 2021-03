Spłonęła serwerownia OVH. Nie działają strony Santandera i ING

Do pożaru doszło dziś w nocy w centrum danych zlokalizowanym w Strasburgu. Jego przyczyny nie są znane, ale na całe szczęście obyło się bez ofiar śmiertelnych.

Niestety jedna z serwerowni (SBG2) została całkowicie zniszczona; ucierpiał także fragment drugiej (SBG1). Reszta centrum nie ucierpiała w pożarze, jednak w związku z koniecznością zabezpieczenia obszaru także pozostałe serwerownie zostały wyłączone z użytku i nie wiadomo, kiedy z powrotem zostaną włączone.

We have a major incident on SBG2. The fire declared in the building. Firefighters were immediately on the scene but could not control the fire in SBG2. The whole site has been isolated which impacts all services in SGB1-4. We recommend to activate your Disaster Recovery Plan.