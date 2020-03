Sony łączy działy odpowiadające za telefony, telewizory i aparaty

Sony postanowił zrobić bardzo poważny krok w swoich wysiłkach mających na celu restrukturyzację wymagających tego działów. Szczególnie chodziło o dział mobilny. Teraz będzie stanowił on jedność z większością elektroniki firmy.

Od pierwszego kwietnia znikną trzy działy Sony. Nie będzie już zatem Sony Mobile Communication, Imaging Products & Solutions, ani Home Entertainment & Sound. Wszystkie staną się częścią Sony Electronics Corporation. Oznacza to, że telefony Xperia, telewizory Bravia czy aparaty fotograficzne będą teraz podlegały pod jeden dział. Ma to na celu integrację produkcji i marketingu pokrewnych sobie produktów. Jednocześnie pozwoli to na kolejne cięcia w problematycznym dla Sony dziale mobilnym.

Oczywiście nic nie zmieni się dla Sony Interactive Entertainment, które odpowiada za konsole PlayStation oraz gry, czy dla Sony Music. To zbyt dochodowe gałęzie firmy i jednocześnie takie, których profil działalności nie jest aż tak pokrewny. Żadnych zmian nie będzie też w innych obszarach działalności Sony, a japońską firmę można tez spotkać na polu finansów czy nawet medycyny.

