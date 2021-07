Samsung Inkubator – podsumowanie programu

W warszawskim Centrum Nauki Kopernik odbyło się podsumowanie programów Samsung Inkubator #dlaPlanety i Samsung Inkubator, przeprowadzonych w ramach Partnerstwa SDGs „Razem dla środowiska” oraz programu Climate Leadership.

W ramach programu Samsung Inkubator w tym roku zostały uruchomione równolegle dwie rekrutacje dla młodych przedsiębiorców. Do programu Samsung Inkubator #dlaPlanety mogli zgłaszać się innowatorzy, którzy realizują projekty odpowiadające na wyzwania określone w Celach Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Z kolei do programu Samsung Inkubator Climate Leadership poszukiwane były startupy, które mają ciekawy pomysł na projekt związany z ochroną klimatu i zrównoważonym rozwojem.

Widząc dzisiaj takie inicjatywy jak Samsung Inkubator odczuwam podwójną satysfakcję. Po pierwsze dlatego, że udało nam się w praktyce zaszczepić ideę współpracy dużych firm z innowacyjnymi startupami. Taki bowiem był cel uruchomionego w poprzedniej kadencji przez rząd i nadzorowanego przeze mnie programu Start in Poland. Wtedy zastanawialiśmy się jak zachęcić duże przedsiębiorstwa do współpracy z małymi startupami. Dzisiaj praktyka ta weszła już do krwioobiegu gospodarczego i firmy dostrzegają we współpracy ze startupami korzyści w budowie swojej przewagi konkurencyjnej. Drugi powód do satysfakcji to fakt, że ta smart współpraca, jak w przypadku programów Samsunga, służy także tak bliskim mojemu sercu tematom wykorzystania innowacji na rzecz ochrony środowiska, rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym i w efekcie do zrównoważonego rozwoju. To dowód na to, że takie programy i działania służą nie tylko ochronie naszej planety i poprawie jakości życia, ale też pobudzają innowacyjność przedsiębiorstw i całej gospodarki.

– powiedziała Jadwiga Emilewicz, Poseł na Sejm RP

Jadwiga Emilewicz

Finalnie do inkubacji Samsung Inkubator #dlaPlanety zakwalifikowało się 6 startupów z myślą o lepszej przyszłości. Są to projekty pracujące nad rozwiązaniami związanymi ze zdrowiem i poprawą jakości życia – Epsilot i Gyrache, monitorowaniem hałasu – NOISEless, ochroną bioróżnorodności – Trapper AI i działaniami na rzecz klimatu – Whiff i Eco Hub. Z kolei w ramach II edycji Climate Leadership, Samsung zaprosił do inkubacji 5 startupów, które podejmują tematykę gospodarki obiegu zamkniętego – Plenti, IREFILL.PL, Swapp!, ekologicznych źródeł energii – SolHotAir czy zautomatyzowanej detekcji budynków – Sunmetric.

Cieszymy się, że program Climate Leadership zyskuje, dzięki projektom inkubacyjnym nowe spektrum oddziaływania. Mamy nadzieję, że te dwie inicjatywy będą początkiem kolejnych innowacji w obszarze zrównoważonego rozwoju. Inwestując w takie projekty, wspieramy odwrócenie negatywnego trendu oddziaływania człowieka na środowisko, tym samym mamy szansę na poprawę jakości życia.

– powiedziała Maria Andrzejewska, dyrektor generalna Centrum UNEP/GRID-Warszawa

Maria Andrzejewska

W ramach intensywnej 2-miesięcznej inkubacji startupy przeszły bogatą ścieżkę szkoleniową. Na każdym etapie rozwoju mogły liczyć na pomoc i wsparcie merytoryczne ekspertów Climate Leadership współpracujących z Centrum UNEP/GRID-Warszawa oraz inżynierów z Samsung R&D Institute Polska. Podczas Samsung Demo Day, 11 startupów miało okazję zaprezentować efekty swojej pracy przed szerokim gronem ekspertów i potencjalnych inwestorów.

W czasie sesji przyznano również dofinansowania na dalszy rozwój dla następujących startupów z Samsung Inkubator Białystok #dlaPlanety: Trapper AI – 40 tys. zł, Eco Hub – 25 tys. zł, NOISEless – 15 tys. zł oraz dla startupów z Samsung Inkubator Rzeszów w ramach inicjatywy Climate Leadership: Swapp! – 40 tys. zł, Sunmetric – 25 tys. zł oraz Plenti – 15 tys. zł.

Poszukiwanie rozwiązań problemów tak istotnych dla świata stanowi ogromne wyzwanie. Trzymam mocno kciuki za rozwój startupów, które inkubowane były w ramach inicjatyw Samsung. Mam nadzieję, że uda im się wdrożyć swoje rozwiązania i dzięki temu sprawią, że przyszłość naszych dzieci stanie się choć odrobinkę lepsza.

– powiedziała Anna Daszuta-Zalewska, Dyrektor Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego

Dziś wszyscy powinniśmy szukać sposobów na zatrzymanie katastrofy klimatycznej, a dzięki nowej technologii – wspierać rozwój innowacji powstających z myślą o przyszłości kolejnych pokoleń. Wszyscy to nie tylko jednak startupy, ale też aktywna młodzież i dlatego w tym roku uruchomimy specjalny program Solve for Tomorrow skierowany właśnie do tej grupy.

– dodał Stephen Suh, Prezes Samsung Electronics Polska

Stephen Suh

Partnerami projektu Samsung Inkubator #dlaPlanety są Centrum UNEP/GRID-Warszawa – organizacja realizująca w Polsce misję Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska oraz Białostocki Park Naukowo-Technologiczny. Pomysłodawcami realizowanego przez Centrum programu Climate Leadership są Maria Andrzejewska, dyrektor generalna Centrum UNEP/GRID-Warszawa i profesor Bolesław Rok z Akademii Leona Koźmińskiego. Nad koordynacją równolegle odbywających się inkubacji czuwali Hugetech Sp. z o.o. oraz NewEconomy.

Misją CSR firmy Samsung jest działanie pod hasłem “Together for Tommorow! Enabling people” („Wspólnie dla przyszłości. Uaktywnij swój potencjał”). Realizowane programy mają na celu ułatwienie dostępu do edukacji dla przyszłych pokoleń i umożliwienie rozwoju potencjału każdego z nas. Dzięki temu przyczyniamy się do pozytywnych zmian w społeczeństwie i budujemy lepszy świat.

