Samsung otwiera Galaxy AI Spot. Spróbuj menu Galaxy, wygraj Galaxy S24

Samsung rusza z nietypową akcją, zapraszając do restauracji Mr. Pancake. Tam na fanów marki czekają atrakcje: strefy Galaxy AI Spot, menu Galaxy i szansa na zdobycie cennych nagród.

Samsung połączył siły z FoodX, gastronomicznym przedsięwzięciem skupiającym cztery marki: Mr. Pancake, PIZZA BOYZ, Ghost Burger i Vegan Pizza Club. W restauracjach tej pierwszej sieci utworzono specjalne strefy Galaxy AI Spot. Na miejscu można spróbować pełnego niespodzianek, specjalnie stworzonego na tę akcję menu Galaxy. Atrakcje czekają w restauracjach Mr. Pancake w Warszawie, Poznaniu, Krakowie i Wrocławiu.

Ci, którzy zdecydują się na wybór menu Galaxy, mają szansę na zdobycie nagród: najnowszego smartfonu Galaxy S24 i voucherów do Mr. Pancake. Jedyne, co trzeba zrobić, aby wygrać, to śledzić instagram @samsungpolska i @mrpancake oraz wykazać się kreatywnością.

Odwiedzasz Galaxy AI Spot? Weź udział w konkursie! Wybierz pozycję z naszego limitowanego menu, zrób zdjęcie lub nagraj z nią rolkę, a następnie wrzuć na swojego Instagrama z hasztagami #GalaxyAISpot oraz #konkurs

– zachęca Samsung.

W restauracji Mr. Pancake w Warszawie można też zdobyć dodatkowe nagrody, takie jak Galaxy S24 Ultra, Galaxy Z Flip5, Galaxy Fit3, Galaxy SmartTag2 czy kody zniżkowe na zakupy urządzeń Galaxy. Nagrody można zdobyć w dostępnym w Galaxy AI Spot automacie claw machine.

Samsung zachwala, że koncept FoodX oparty jest na idei porn food, gdzie jedzenie traktowane jest jako „kompleksowe doświadczenie łączące unikalną oprawę wizualną i kulinarne doznania”. Należy więc oczekiwać, że menu Galaxy będzie się wyróżniać efektownym wyglądem, co zresztą potwierdzają zdjęcia ze strony nowej akcji Samsunga.

Galaxy AI Spot dostępny będzie do 9 maja w lokalach Mr. Pancake:

Warszawa, ul. Marszałkowska 17

Kraków, ul. Krupnicza 21A

Wrocław, ul. Szewska 69/70

Poznań, ul. Św. Marcin 25.

Instagramowy konkurs, w którym można wygrać Galaxy S24, zostanie rozstrzygnięty 29 kwietnia.

Więcej o akcji na stronie: www.samsung.com/pl/campaign/galaxyaispot.

Źródło zdjęć: Samsung

Źródło tekstu: Samsung