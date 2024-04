One UI 6.1 psuje smartfony Galaxy. To wina Google, ale jest na to sposób

Po ostatniej aktualizacji One UI 6.1 dla smartfonów z serii Galaxy S23 niektórzy użytkownicy skarżą się na problemy z czytnikiem linii papilarnych. Samsung wini za to Google i podsuwa tymczasowe rozwiązanie.

W zeszłym tygodniu Samsung udostępnił najnowszą wersję swojej edycji Androida – One UI 6.1 z Galaxy AI – dla starszych generacji smartfonów, w tym dla serii Galaxy S23. Choć oprogramowanie przyniosło wiele nowych funkcji, niektórzy użytkownicy zaktualizowanych urządzeń zaczęli skarżyć się na problemy z działaniem kilku funkcji. Najwięcej zgłoszeń dotyczy najpopularniejszej serii Galaxy S23, choć mogą również obejmować Galaxy Z Flip5 i Galaxy Z Fold5, które też otrzymały One UI 6.1.

Największy problem dotyczy warstwy dotykowej ekranu, który często nie reaguje na przyłożenie palca, co najbardziej zauważalne jest podczas skanowania linii papilarnych. Po dotknięciu ekranu nie ma żadnej reakcji, a animacja odcisku palca pojawia się z opóźnieniem. Telefon udaje się odblokować dopiero po kolejnych dotknięciach i próbach autoryzacji.

Na tym jednak nie koniec problemów. Użytkownicy dostrzegli też, że ich smartfony z serii Galaxy S23 wolniej się ładują – moc spadła z 25 W do 15 W. Odnotowano też wyższą temperaturę pracy telefonów.

Samsung: to wina Google!

Samsung już wie o kłopotliwej aktualizacji One UI 6.1 i wystosował nawet w tej sprawie komunikat. Jak przekonuje koreański producent, główna i najczęściej wymieniana wada nowego softu, czyli nieprawidłowa reakcja ekranu na dotyk, to wina… Google. Chodzi o niezgodność pewnych funkcji systemowych z główną aplikacją Google.

Samsung ma na to tymczasowe rozwiązanie. Trzeba zaktualizować aplikację Google do najnowszej wersji, a następnie wyczyścić jej cache. Żeby wykonać tę operację, należy wejść do Ustawień, a następnie przejść do Aplikacje/Google/Pamięć/Wyczyść dane.

Po wszystkim trzeba zrestartować smartfon. Niestety nie ma gwarancji, że to całkowicie rozwiąże problem czytnika linii papilarnych, ale jest na to szansa. Inne zgłaszane błędy w działaniu urządzeń zostaną naprawione, dopiero gdy Samsung wyda kolejną aktualizację z łatką.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, Samsung

Źródło tekstu: SamMobile