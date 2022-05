Rząd rozdaje darmowe laptopy. Program ruszył

Do polskich dzieci trafi niedługo ponad 200 tysięcy laptopów oraz nieco ponad 3000 tabletów. Wszystko w ramach programu "Granty PPGR" walczącego z wykluczeniem cyfrowym na terenach popegeerowskich.

Na przestrzeni ostatnich lat miejsce miała porządna cyfryzacja Polski. Część wykonana była z naszych podatków, inna ze wsparciem funduszy Unii Europejskiej. Przed nami jeszcze jednak długa droga, tak by osoby mieszkające z dala od dużych miast nie czuły się wykluczone cyfrowo.

Budżet programu "Granty PPGR" to aż 586 366 068 zł

Jeden z aktualnych programów to "Granty PPGR", który zapowiadany był również przez premiera Mateusza Morawieckiego (acz już po jego wystartowaniu). Ma on na celu wyeliminowanie ograniczeń, które pokazała pandemia COVID-19. Mowa o problemach z nauką zdalną na terenach popegeerowskich. Głównie deficytem sprzętu komputerowego i utrudnieniami w dostępie do internetu.

Słupski ratusz poinformował o odpisaniu umowy na zakup sprzętu komputerowego, który ma wesprzeć dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym. Mowa o kwocie 1 835 000 złotych, za którą zakupione zostaną laptopy dla 734 uczniów ze Słupska.

Jak informuje Monika Rapacewicz, rzecznik UM Słupsk, aktualnie przygotowywana jest dokumentacja przetargowa. Wyłonienie wykonawcy, dostawa oraz przekazanie sprzętu ma nastąpić w 10 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Podobnym wsparciem objęto wszystkie samorządy w regionie. Największe pieniądze dostanie Bytów - prawie 2,8 miliona złotych. Następnie jest Miastko - prawie 1,8 mln zł i Czarna Dąbrówka - nieco ponad 1,2 mln zł.

Gmina Słupsk jest już po przetargu i na etapie wyboru wykonawcy. Kupione ma być 459 komputerów za ponad 1,14 miliona złotych. Umowa podpisana ma być jeszcze w tym miesiącu, a komputery mają trafić do dzieci w ciągu trzech miesięcy. A więc przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego we wrześniu.

Zainteresowanie programem "Granty PPGR" było ogromne. Wnioski złożyły aż 1604 kwalifikujące się gminy. Z tego powodu pula środków została podniesiona z pierwotnych 80 do 586 milionów złotych. Zmniejszono jednak stawkę przewidzianą na pojedynczy komputer - z 3500 do 2500 złotych. Do uczniów w całym kraju ma trafić 215 399 komputerów oraz 3 221 tabletów.

