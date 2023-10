2500 zł tylko dla wybranych nauczycieli? Rząd uspokaja

Rząd uspokaja nauczycieli. Z komunikatu zamieszczonego na stronie Ministerstwa Cyfryzacji wynika, że każdy nauczyciel dostanie bon na laptopa. Niektórzy muszą jednak trochę poczekać.

Nieprawdą jest, że nie wszyscy nauczyciele otrzymają bon na laptop w ramach projektu zawartego w ustawie o rozwoju kompetencji cyfrowych. Bon o wartości 2500 zł trzymają wszyscy uprawnieni nauczyciele, natomiast działanie zostało podzielone na etapy i w pierwszej kolejności możliwość skorzystania z bonu będą mieli nauczyciele, którzy m.in. uczą w klasach 4-8 szkół podstawowych. Kolejne grupy nauczycieli otrzymają wsparcie do końca trwającego roku szkolnego.

– napisało Ministerstwo Cyfryzacji w komunikacie

Z informacji przekazanych przez resort cyfryzacji wynika, że bon na 2500 zł z przeznaczeniem na zakup laptopa może otrzymać nawet 465 tysięcy nauczycieli. Jednak w pierwszej kolejności wsparcie to otrzymają:

wychowawcy i nauczyciele wykładający wszystkie przedmioty w klasach IV–VIII publicznych szkół podstawowych (10 października),

wychowawcy i nauczyciele wykładający wszystkie przedmioty w klasach IV–VIII niepublicznych szkół podstawowych (11 października),

wychowawcy i nauczyciele wykładający wszystkie przedmioty w klasach odpowiadających klasom IV–VIII szkoły podstawowej w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej (12 października),

inni niż nauczyciele i wychowawcy pracownicy pedagogiczni w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej, przyporządkowani do klas IV–VIII w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych lub do klas odpowiadających klasom IV–VIII szkoły podstawowej w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej (13 października).

Pozostałe grupy nauczycieli, które są uprawnione do otrzymania bonu, będą mogli z niego skorzystać najpóźniej do połowy 2024 roku. Ministerstwo Cyfryzacji przypomina, że wsparcie to jest zagwarantowane w ustawie i program będzie realizowany według zamieszczonych w niej zapisów.

Zobacz: Rząd obiecał 2500 zł. Nauczyciele są wściekli

Zobacz: Polacy znów cebulują. Orzełek przeszkadza w sprzedaży laptopa

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Alexandros Michailidis / Shutterstock.com, Marian Szutiak / Telepolis.pl, Ministerstwo Cyfryzacji

Źródło tekstu: Ministerstwo Cyfryzacji