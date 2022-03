Rosjanie już nigdzie nie polecą. Zadbali o to Anonymous

Rosyjska agencja transportu lotniczego padła ofiara hakerskiego cyberataku. Anonymous usunęli z serwera instytucji wszystkie krytyczne dane, co spowodowało jej całkowity paraliż i powrót do papierowych dokumentów.

Hakerzy przypuścili atak na infrastrukturę Federalnej Agencji Transportu Lotniczego „Rosaviatsia”. Jest to główna, rządowa instytucja, zajmująca się w Rosji koordynacją cywilnego transportu lotniczego, jego bezpieczeństwem i ochroną, a także zarządzaniem przestrzenią powietrzną nad Federacją Rosyjską i rejestracja samolotów w Rosji.

To jedna z kluczowych agencji rosyjskiego rządu. Hakerzy działający pod szyldem Anonymous włamali się na serwer instytucji w ostatnią sobotę, 26 marca, i przez ten czas, działając aż do poniedziałku 28 marca, zdążyli w całości usunąć stamtąd wszystkie dokumenty, pliki, dane rejestracyjne samolotów, a także pocztę e-mail zawierającą korespondencję z półtora roku. W sumie skasowanych zostało około 65 terabajtów danych. Padła także strona agencji, favt.ru.

W normalnej firmie być może skutki takiego ataku udałoby się szybko zminimalizować dzięki backupowi, ale Rosaviatsia jest, jak cała Rosja… Niet rezervnoy kopii – z powodu braku środków przydzielonych przez rosyjskie Ministerstwo Finansów.

W rezultacie federalna agencja lotnicza zmuszona została do przejścia na papierowe dokumenty oraz ich wysyłkę za pomocą zwykłej poczty i listonoszy. Jako oficjalną przyczynę wyłączenie strony i brak dostępu do serwera podaje się „gruntowną restrukturyzację agencji”, co jednak nie jest prawdą – jednocześnie trwa śledztwo FSB i prokuratury.

Eksperci oceniają, że atak powiódł się dzięki słabym zabezpieczeniom, które miała dostarczyć dla rządowej agencji zewnętrzna firma InfAvia.

Trudno w tej sytuacjo oszacować dalsze konsekwencje tego ataku, ale jedno jest pewne – na razie Rosjanie sobie nie polatają...

