Każdy ją zna. Lubiana układanka logiczna z nowym rekordem

Kto z nas nie zna tej słynnej układanki logicznej? Chyba niewiele jest takich osób. Właśnie padł nowy rekord szybkości ułożenia słynnej kostki Rubika. Ustanowił ją robot.

Robot Mitsubishi ustanowił rekord świata w układaniu kostki Rubika. Rekordowy czas to 0,305 sekundy.

Ten megasprytny i megaszybki robot został skonstruowany przez pięciu młodych inżynierów z Mitsubishi Electric Corp. Został właśnie wpisany do Księgi Rekordów Guinnesa za to, że udało mu się najszybciej ułożyć kostkę rubika.

Kostka Rubika to najbardziej znana trójwymiarowa łamigłówka kombinowana. Została ona wynaleziona w latach 70. XX wieku przez węgierskiego rzeźbiarza i architekta Erno Rubika.

Robot Mitsubishi ułożył kostkę w zaledwie 0,305 sekundy. Tym samym, pobił dotyczasowy rekord, ustanowiony przez amerykański uniwersytet, który wynosił 0,38 sekundy.

Zespół konstruktorów robota rekordzisty, zastosował technologię do szybkiego i dokładnego pozycjonowania przewodów w silnikach elektrycznych, takich jak klimatyzatory i wentylatory. Umożliwiło to robotowi obrót jednej z sześciu ścian o 90 stopni, w czasie 0,0009 sekundy. Kamery i AI rozpoznały kolorystykę poszczególnych ścianek kostki.

Robot potrzebował więcej niż jedna próba, aby ułożyć kostkę w rekordowym czasie. Co ciekawe, samo dostosowywanie maszyny do drugiej próby zajęło ekipie konstruktorów 20 minut. Co mogło być stresujące, gdyż czas na ustanowienie rekordu wynosił godzinę. Ale było warto. Robotowi udało się już za drugim podejściem pobić poprzedni rekord świata i ustanowić swój własny.

Źródło zdjęć: Summit Art Creations / Shutterstock.com

Źródło tekstu: asahi.com