Realme GT 6 już w czerwcu. Producent zapowiada debiut w Europie

Marka Realme oficjalnie zapowiedziała, że najnowsza, flagowca seria GT 6 zadebiutuje globalnie 20 czerwca podczas wielkiej premiery w Mediolanie. Wiadomo już, że topowy Realme GT 6 wkroczy na europejskie rynki, w tym w Polsce.

Seria GT powraca na globalne rynki pod dwóch latach nieobecności i będzie ją reprezentował model Realme GT 6, a także znany już z Indii smartfon Realme GT 6T. Poprzedni model Realme GT 5 Pro wszedł do sprzedaży tylko w Chinach, do nas w 2022 r. dotarły za to smartfony z serii Realme GT Neo 3T.

Nowy Realme GT 6 określany jest przez producenta mianem „pogromcy flagowców” i ma zaoferować duża moc i zaawansowane opcje aparatów.

Jak wyjaśnia Realme, wybór Mediolanu na premierę nowej, flagowej serii, a zarazem pierwsze globalne wydarzenie Realme, to nie przypadek. Producent uznał nasz kontynent za swój strategiczny rynek i zapowiada, że Realme GT 6 pozostanie pierwszym rynkiem, na którym wprowadzane będą modele GT.

Dokładna specyfikacja Realme GT 6 pozostaje tajemnica, ale producent zapowiada zintegrowane z telefonem funkcje sztucznej inteligencji. W Realme GT 6 znajdzie się mi.in. tryb AI Night Vision, który ma umożliwić użytkownikom nagrywanie wideo w ekstremalnie ciemnych warunkach. Producent obiecuje, że dzięki połączeniu algorytmów AI i wysokowydajnego układu, smartfon będzie mógł działać jako urządzenie do rejestrowania obrazu w ciemności.

Ta funkcja AI Night Vision podnosi możliwości nagrywania nocnych wideo na Androidzie na nowy poziom, pozwalając każdemu użytkownikowi łatwo uchwycić cuda nocy i cieszyć się zaletami obrazowania za pomocą telefonu

– chwali się Realme.

Globalna konferencja prasowa wprowadzająca Realme GT 6 będzie transmitowana na oficjalnych, globalnych kanałach Realme Global na YouTube, Facebooku i TikToku.

Realme GT 6 – możliwa specyfikacja

Z nieoficjalnych informacji wynika, że Realme GT 6 wyposażony jest w zaokrąglony na brzegach ekran OLED 120 Hz o przekątnej 6,78 cala, w rozdzielczości 1.5K, pokryty szkłem Gorilla Glass Victus. Jasność wyświetlacza ma sięgać 6000 nitów.

Jako silnik napędowy Realme GT 6 wymieniany jest Snapdragon 8s Gen 3. Wśród funkcji łączności znajdziemy: 5G, Wi-Fi 6E, NFC, za lokalizację odpowiadać będzie m.in. dwuzakresowy GPS, a w specyfikacji jest także emiter podczerwieni.

Smartfon otrzyma potrójny aparat z tyłu: 50 Mpix (Sony LYT-808 OIS), szerokokątny 8 Mpix oraz 50 Mpix (Samsung JN5) z teleobiektywem i zoomem 2x. Z przodu znajdzie się aparat 32 Mpix.

Moc do pracy dostarczy akumulator 5500 z ładowaniem 100 W. Obudowa telefonu zapewni wytrzymałość na poziomie IP65. Wszystkim będzie zarządzać Android 14 z Realme UI 5.0. W perspektywie są trzy duże aktualizacje systemu.

Na potwierdzenie tych danych trzeba jednak zaczekać do premiery.

Źródło zdjęć: Realme