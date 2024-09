Realme dąży do neutralności węglowej do 2040 roku

Marka Realme ogłosiła ambitne plany osiągnięcia neutralności węglowej do 2040 roku. Firma opublikowała Białą Księgę Rozwoju Niskoemisyjnego, w której szczegółowo opisuje swoje strategie i zobowiązania dotyczące redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Cele i strategie

Realme zobowiązuje się do redukcji emisji dwutlenku węgla po jej szczytowym poziomie w 2026 roku i osiągnięcia neutralności węglowej do 2040 roku. Firma wdraża filozofię projektowania "3R+1D", oznaczającą ograniczanie, recykling, ponowne wykorzystanie i degradowalność. Ma ona być integralną częścią rozwoju produktów tej chińskiej marki.

Technologie energooszczędne i ekologiczne opakowania

Realme inwestuje w technologie energooszczędne, inteligentne zarządzanie oraz zarządzanie cyklem życia produktów. Urządzenia marki są wyposażone w funkcje optymalizujące zużycie energii, wydłużające czas pracy baterii i wspierające gospodarkę o obiegu zamkniętym. Firma kładzie również nacisk na ekologiczne opakowania, wykorzystanie materiałów pochodzenia biologicznego i ekologicznego druku.

Doskonałym przykładem podejścia firmy do zrównoważonego rozwoju ma być flagowa rodzina smartfonów Realme GT. Dzięki zastosowaniu ekologicznych materiałów opakowań, emisja dwutlenku węgla została zmniejszona w ich przypadku nawet o 63% w porównaniu z tradycyjnymi materiałami.

Wezwanie do działania

Publikacja Białej Księgi to nie tylko deklaracja intencji, ale także wezwanie do działania dla branży i konsumentów. Realme wyobraża sobie wspólny ruch w kierunku bardziej zielonej i zrównoważonej przyszłości, gdzie postęp technologiczny idzie w parze z ochroną środowiska. Dążenie Realme do neutralności węglowej ma być dowodem długoterminowej wizji przyczyniania się do zdrowszej planety dla przyszłych pokoleń.

Więcej informacji można znaleźć w tym dokumencie PDF (w języku angielskim).

