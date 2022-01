Psychofanka Tima Cooka myślała, że ma on romans z szefem Google'a

Tim Cook już ponad 1,5 roku zmaga się z prześladowczynią. Kobieta ma naprawdę śmiałe tezy dotyczące nieszczęsnego przedsiębiorcy.

Czym martwi się Tim Cook? Czy są to potencjalne kolejne problemy z łańcuchami dostaw? A może chodzi o walkę z monopolami, szczególnie na terenie Unii Europejskiej? Cóż, na pewno myśli o obu tych kwestiach. Jednym z jego bardziej oryginalnych problemów jest pewna bardzo uparta stalkerka. Ogłosiła ona na przykład, że Tim Cook jest ojcem jej dzieci. To jednak wcale nie była jej najbardziej śmiała teza.

Wszystko zaczęło się w październiku 2020, kiedy w serii kilkunastu twittów mająca 45 lat Julia Lee Choi obwieściła, że Tim Cook należy do niej. Ma być jej mężczyzną w sypialni, kuchni, łazience, ma jej czyścić, być jej mężem, kochankiem i... ojcem dwójki dzieci. Od tego czasu kobieta regularnie wysyła Timowi Cookowi nękające wiadomości.

Julia Lee Choi oskarżyła Sundara Pichaia, że jest kobietą podrywającą Tima Cooka

Julia Lee Choi (która zaczęła używać nazwiska Cook) dała radę wciągnąć w swoje urojenia także szefów Microsoftu i Google'a. Satya Nadella dowiedział się od niej, że ma natychmiast przestać obserwować na Twitterze jej ukochanego. Sundar Pichai dowiedział się, że tak naprawdę nazywa się Sandra Pichia i chce zniszczyć wspaniały związek Choi i Cooka.

Choi próbowała założyć też kilka firm w różnych stanach. Za każdym razem szefem miał być Cook, a siedziba firmy w jego domu.

Kobieta na tym jednak nie poprzestała. Pojechała z rodzinnej Wirginii do Kalifornii (czyli przejechała przez całe USA), gdzie jest Cook i Apple. Choi słała mu też wiadomości ze zdjęciami amunicji i pisała, że to on ją zmusił do kupna tego. Na sam koniec zaczęła żądać pieniędzy. Pewnie na dzieci...

Pod koniec marca odbędzie się rozprawa sądowa, którą wytoczyli jej prawnicy Apple'a.

Źródło zdjęć: shutterstock

Źródło tekstu: Daily Mail, Phonearena