Xbox produkcji Apple? Jabłko się zbroi

Apple może szykować kolejną inwestycję na rynku gamingowym. Firma z Cupertino chce stworzyć własną konsolę i z tego powodu podkupuje pracowników Microsoftu.

Sensacyjne doniesienia pojawiły się w podcaście The Xbox Two. Jeden z jego autorów — Jez Corden — przekazał, że Apple planuje własną konsolę do gier. W tym celu firma z Cupertino miałaby podbierać pracowników Microsoftu.

Apple pracuje nad własną konsolą?

Plotki na temat konsoli Apple krążą już od dłuższego czasu, ale w temacie nie ma żadnych, pewnych informacji. Corden również zaznaczył, że jego źródło nie jest do końca sprawdzone, więc informacje należy traktować z dużym przymrużeniem oka.

Od jakiegoś czasu słyszę, że Apple podbiera inżynierów Xboxa, aby stworzyli własną konsolę. Od wieków słychać, że Apple myśli nad stworzeniem konsoli do gier wideo. Nie wiem, czy to ma być VR, metawers lub coś w tym rodzaju. Nie wiem też, czy to się kiedykolwiek urzeczywistni, Nie wiem, czy już to anulowali, ponieważ Apple bada mnóstwo rzeczy. Nie mam niesamowitych źródeł w tym zakresie, nie mam dokumentów, nie mam zdjęć, ale to po prostu coś, co słyszałem

- powiedział Jez Corden z The Xbox Two.

Jedno jest pewne — wejście w tym momencie na rynek konsol do gier byłoby niezwykle trudne i zarazem kosztowne. Na tym rynku ogromną rolę odgrywają jednak przyzwyczajenia. Każdej nowej firmie byłoby trudno przekonać użytkowników, aby wybrali ich sprzęt zamiast Xboxa, PlayStation lub urządzenie Nintendo.

Z drugiej strony jeśli kogoś byłoby na to stać, to jednym z oczywistych kandydatów jest właśnie Apple. Kolejnym zainteresowanym powinno być chińskie Tencent, które nie tylko ma udziały w wielu firmach z branży gamingowej, więc o gry nie musieliby się martwić, to dysponują też odpowiednimi środkami. Biorąc pod uwagę, jak szybko rośnie branża gier, można się spodziewać, że wkrótce Microsoft, Sony i Nintendo będą mieli kolejnego rywala.

