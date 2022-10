Pracownicy Twittera przerażeni planami Elona Muska

Elon Musk szykuje wielkie zwolnienia w Twitterze? Wystraszeni pracownicy piszą list otwarty. Oto kolejna runda największej telenoweli w branży.

Telenowela o Elonie Musku i Twitterze to widowisko, którego nie widzieliśmy od 2020. Konkretnie to od podobnych zwrotów akcji z Donaldem Trumpem i TikTokiem. Ostatnio Elon Musk znowu zaczął mówić o kupnie Twittera, z którego wcześniej się wycofywał. Nie jest to jednak takie kupno, o jakim pracownicy myśleli.

Elon Musk zwolni tysiące osób z Twittera?

Elon Musk miał już różne pomysły na Twittera. Niektóre były bardzo ciekawe, takie jak obniżka ceny Twitter Blue, płatność w każdej walucie i Dogecoinie. Inne były ekscentryczne. W tej kategorii na pewno jest zamiana siedziby Twittera w schronisko dla bezdomnych. Skoro i tak prawie wszyscy pracownicy Twittera pracują zdalnie... Trzeba tu zaznaczyć, że Twitter byłby jednym z nielicznych biznesów Muska z takim trybem pracy.

Ale i samej pracy ma być mniej. Musk zapowiedział ostatnio, że zwolni 75% pracowników Twittera. Jak można się domyślić na obecnych pracowników Twittera padł blady strach. Wystosowali oni list do Muska, w którym wprost mówią, że nie zamierzają być zabawkami w rękach miliardera. Nawołują oni także do okazania im szacunku. Pracownicy serwisu argumentują też, że bez nich Twitter nie będzie mógł np. wspierać niezależnego dziennikarstwa na Ukrainie.

