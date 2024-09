Pożar w fabryce Apple'a. Wydobywają się toksyczne opary

W zakładzie produkującym części do iPhone'ów doszło do poważnego pożaru, w wyniku czego ucierpiało przynajmniek 10 osób, w tym dwie są hospitalizowane. Produkcja jest wstrzymana z powodu toksycznego dymu.

To kluczowa fabryka Tata Electronics w południowych Indiach

Indyjska fabryka w mieście Hosur produkuje komponenty do iPhone'ów, a do pożaru doszło w budynku tuż obok przygotowywanej nowej linii produkcyjnej iPhone'ów, która miała wystartować pod koniec roku. Nie jest jasne, czy będzie możliwe utrzymanie pierwotnego terminu.

Do pożaru doszło w sobotę około 5:30 rano czasu lokalnego. Na zmianie było wtedy ponad 520 pracowników. Zaczęło się od głośnych dźwięków przypominających fajerwerki, a potem pojawiły się kłęby dymu, który unosił się przynajmniej do 10 rano — relacjonuje jeden ze świadków. Cała załoga fabryki została ewakuowana, ale odnotowano przynajmniej 10 ofiar, w tym dwie hospitalizowane, gdzie obrażenia związane są głównie ze wdychaniem trującego dymu.

Wciąż występuje zagrożenie chemiczne

Chociaż po kłębach toksycznego dymu nie ma już śladu, wciąż wydzielają się trujące opary. Nie jest jasne, kiedy produkcja iPhone'ów zostanie wznowiona — obiekt muszą sprawdzić nie tylko technicy, ale też indyjscy urzędnicy. Nie wiemy też, jaki wpływ będzie miało to na łańcuchy dostaw — Tata Electronics jest jednym z głównym wykonawców iPhone'ów w Indiach obok Foxcona.

W ubiegłym roku Foxlink, inny indyjski dostawca Apple'a wstrzymał produkcję w swoim zakładzie montażowym w południowoindyjskim stanie Andhra Pradesh po pożarze, który doprowadził do zawalenia części budynku. Doniesień o problemach w fabrykach produkujących iPhone'y jest mimo wszystko ostatnimi czasy niewiele. Trudno powiedzieć, czy to efekt wyższych standardów produkcji, czy skutecznego ograniczania dostępu do informacji.

Źródło zdjęć: ET NOW, Telepolis

Źródło tekstu: Reuters, oprac. wł