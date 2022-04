Gawarit Moskwa! Podpalał maszty, później zwalczał szczepionki

Podpalacz punktu szczepień i sanepidu w Zamościu odpowie przed sądem, grozi mu 15 lat odsiadki. W toku dochodzenia okazało się, że ma na koncie także podpalenie dwóch masztów telekomunikacyjnych.

43-letni Hubert C. odpowie przed sądem za podpalenie punktu szczepień i sanepidu w Zamościu. Prokuratura uznała ten czyn za przestępstwo o charakterze terrorystycznym. Grozi mu za to do 15 lat więzienia.

Do zdarzenia doszło w sierpniu 2021 roku w Zamościu. Kamery miejskiego monitoringu zarejestrowały, jak mężczyzna podjechał rowerem pod mobilny punkt szczepień na Rynku Solnym i podłożył ogień za pomocą łatwopalnej substancji. Tej samej nocy podpalił też budynek sanepidu przy ul. Peowiaków w Zamościu.

Straty powstałe w wyniku zniszczeń wynoszą łącznie ok. 380 tys. zł. Po tej akcji powołana została specjalna grupa dochodzeniowa.

Po dokonaniu przestępstw podpalacz wyjechał z Polski do Szwajcarii. Został zatrzymany w lutym 2022 roku, gdy wrócił do kraju. W trakcie dochodzenia wyszły na jaw nowe fakty. Ten sam sprawca został oskarżony o podpalenie dwóch masztów telekomunikacyjnych w 2020 r. w miejscowości Złojec. Za ten czyn, niszczenie infrastruktury telekomunikacyjnej, grozi z kolei do 8 lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło 13 września 2020 roku w miejscowości Złojec, w powiecie zamojskim. Hubert C. zaatakował wtedy dwa maszty telekomunikacyjne należące do Orange Polska i T-Mobile Polska. Czyn ten spowodował straty o łącznej wysokości ponad 140 tys. złotych.

Gawarit Moskwa!

Bliższe okoliczności tego zdarzenia i motywacja atakującego nie są znane, ale inspiracja wydaje się oczywista. Ruchy antyszczepionkowe, rozsiewające fake newsy na temat pandemii i szczepionek, głosiły też, że za rozprzestrzenianie się koronawirusa odpowiadają budowane sieci 5G. Ten standard sieci miał być także narzędziem kontroli, które pozwala wprowadzić tzw. Nowy Porządek Świata.

W ostatnich latach doszło do wielu podpaleń masztów sieci komórkowych, nie tylko 5G, ale zawsze z inicjatywy aktywistów anty 5G. Środowiska antyszczepionkowe i przeciwników 5G to w dużej części ta sama grupa, która w ostatnim czasie została skierowana na nowy front – szerzenia dezinformacji na temat wojny na Ukrainie i powielanie rosyjskiej propagandy.

Co się dzieje na czołowych grupach antykomórkowych? Gawarit Maskwa! Dodam tylko, że jeden z autorów tych postów był ostatnio na zespole ds. cyberbezpieczeństwa dzieci posła @jsachajko. Długo i spiskowo się wypowiadał o 5G. pic.twitter.com/YEe2B04llj — Witold Tomaszewski (@WitekT) March 2, 2022

Od początku ataku Rosji na Ukrainę eksperci zwracają uwagę, że na profilach w mediach społecznościowych, na których do tej pory publikowana były treści antycovidowe i antyszczepionkowe, teraz pojawiają się także wpisy prorosyjskie i antyukraińskie. Według ekspertów ta propaganda i zaangażowanie trolli to jeden z przejawów wojny informacyjnej Kremla. I to Rosja jest także od dawna utożsamiana z finansowaniem i podsycaniem ruchu anty 5G w Polsce.

