Poczta Polska na potęgę gubi przesyłki. Jest reakcja UODO

Poczta Polska gubi przesyłki – to chyba nikogo nie dziwi. Skala zjawiska jest tak duża, że sprawą zajął się Prezes Urzędu Danych Osobowych.

Prezes UODO zwrócił uwagę na uchybienia w pracy Poczty Polskiej. Samo gubienie przesyłek nie znalazłoby się na radarze Urzędu, gdyby nie fakt, że często nadawcami są podmioty zarejestrowane jako administratorzy danych. To oznacza, że na ich barkach spoczywa ochrona naszych danych osobowych.

Tymczasem listy wysłane przez administratorów danych czasami trafiają pod zły adres albo giną w niebycie. W listach tych mogą znajdować się dane osobowe, informacje finansowe, a nawet wyniki badań lekarskich. Często są to dane „szczególnej kategorii” według zapisów RODO.

Prezes UODO napisał do prezesa Poczty Polskiej

2 kwietnia 2024 roku Prezes UODO wysłał pismo do prezesa Poczty Polskiej. W liście zaznaczył, że liczne przypadki zgubienia lub nieprawidłowego dostarczenia przesyłki stanowią poważny problem dla administratorów danych i oczywiście poszkodowanych obywateli. Podmioty te są zobowiązane do zgłaszania naruszeń RODO organowi nadzorczemu. Zgłaszają ich na tyle dużo, że Prezes UODO uznał interwencję za konieczną. Warto dodać, że nie jest to pierwszy raz.

UODO prowadził już w tej sprawie korespondencję z operatorem w latach 2019-2020. Wtedy zarządzający Pocztą Polską zobowiązali się do podjęcia działań, mających poprawić ochronę danych osobowych. Miały być szkolenia pracowników służby doręczeń oraz zalecenia, by do skrzynek pocztowych i punktów kontaktowych nie trafiały przesyłki rejestrowane (co do dziś zdarza się nagminnie, wiem to z własnego doświadczenia). Nad całym procesem doręczania przesyłek miał być prowadzony większy nadzór.

Wygląda na to, że niewiele się zmieniło. Prezes UODO ponownie zwrócił się z prośbą o pilne podjęcie działań, które poprawią jakość usług Poczty Polskiej. W liście Prezes UODO ponagla operatora, by znalazł sposób na ograniczenie incydentów, które prowadzą do naruszenia ochrony danych osobowych i wzmocnił współpracę z nadawcami korespondencji podlegającej ochronie. Organ pyta również, czy Poczta Polska monitoruje skuteczność środków wdrożonych poprzednio.

Redakcja wysłała zapytanie do rzecznika Poczty Polskiej w tej sprawie. Chcemy dowiedzieć się, jakie kroki planuje podjąć operator. Zaktualizuję tekst, gdy tylko otrzymamy odpowiedź.

