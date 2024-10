Play cichaczem zakombinował w Lublinie. Wyszło i zrobił się smród

Do tej pory wyłączanie sieci 3G w Polsce kojarzyło nam się z T-Mobile i Orange. Jednak również Play został przyłapany na tym, że ma w niektórych lokalizacjach pozwolenie UKE na wykorzystanie pasma 900 MHz do świadczenia usług LTE (teraz korzysta z tego 3G), a ostatnio dotarły do nas głosy niezadowolonych klientów Play, którym fioletowy operator wyłączył 3G bez informowania ich o tym.

W ostatnim czasie klienci Play z Lublina i okolic zauważyli brak dostępu do sieci 3G. Jak informują czytelnicy TELEPOLIS.PL, nagłe wyłączenie tej technologii odbyło się bez wcześniejszego powiadomienia, co budzi ich frustrację. Osoby, które nie mogą korzystać z VoLTE, automatycznie przechodzą na 2G podczas połączeń głosowych, co widzą na ekranach swoich urządzeń. Wpływa to również niekorzystnie na jakość transmitowanego dźwięku.

W odpowiedzi na nasze pytania, Play przyznał, że wyłączenie 3G w tym regionie miało charakter testowy i wynikało z potrzeby optymalizacji zasobów sieciowych.

Na bieżąco optymalizujemy sieć Play pod kątem efektywnego wykorzystania zasobów częstotliwości. W Lublinie sieć [3G - dop.red.] Play wyłączyliśmy w ramach testu, a uwolnione zasoby zostały wykorzystane do wzmocnienia sieci 4G LTE. Jednocześnie zadbaliśmy o to, żeby zamiana była neutralna dla klientów korzystających z naszej sieci. O testowym wyłączeniu pasma 3G w Lublinie nie informowaliśmy publicznie, ponieważ zmiana ta jest neutralna dla użytkowników sieci.

– przekazał redakcji TELEPOLIS.PL Krzysztof Olszewski z biura prasowego Play

Choć Play zapewnia, że wyłączenie 3G nie powinno wpłynąć na komfort korzystania z usług sieci, część klientów odczuła negatywne skutki, szczególnie w kwestii jakości połączeń głosowych.

Decyzja o wyłączaniu 3G w wybranych lokalizacjach może być zapowiedzią dalszych zmian związanych z alokacją zasobów częstotliwości, aby rozwijać usługi LTE i 5G. Play, podobnie jak inni operatorzy, prawdopodobnie również przymierza się do wycofywania starszych technologii na rzecz nowoczesnych rozwiązań. Tego typu zmiany zawsze wywołują kontrowersje, szczególnie gdy dotyczą dostępności usług i stabilności połączeń dla użytkowników, którzy nie mają dostępu do VoLTE.

Czy tego rodzaju testy będą pojawiać się w innych regionach bez wcześniejszego informowania klientów? Czas pokaże.

