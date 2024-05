Play i PKP przechytrzyły Kołobrzeg. Budują niższy maszt

Mieszkańcy miasta Kołobrzeg nie lubią masztów telefonii komórkowej, o czym przekonał się między innymi operator sieci Play. Fioletowi pokazali protestującym środkowy palec i postawili na swoim, a w ich ślad poszło PKP.

Są na mapie Polski miejscowości, w których operatorzy telekomunikacyjni mają spore trudności w rozbudowie swojego zasięgu. Tak jest między innymi w Kołobrzegu, gdzie zarówno mieszkańcy, jak i miejscy włodarze, stawiają kłody pod nogi telekomom, na przykład operatorowi sieci Play. Fioletowi pięć lat temu chcieli tam, na działce należącej do PKP, zbudować wieżę telekomunikacyjną o wysokości 42 metrów, co wzbudziło protesty przede wszystkim mieszkańców osiedla Bocianie Gniazdo, znajdującego się w okolicy planowanej inwestycji.

Trzy lata temu Play zrezygnował z inwestycji w planowanej formie i wystąpił do starostwa powiatowego o pozwolenie na postawienie w tym samym miejscu konstrukcji o wysokości 25,3 m. Miejscy radni uchwalili wtedy plan zagospodarowania przestrzennego dla tej okolicy, w której umieścili zapis, że maksymalna wysokość zabudowy to tylko 18 metrów. Mieszkańcy skakali ze szczęścia z tego powodu, ale do czasu.

Jak informuje serwis okkolobrzeg.pl, Play przechytrzył Kołobrzeg. Operator wystąpił do starosty powiatowego o pozwolenie na budowę masztu telefonii komórkowej o wysokości 17,95 metra, czyli spełniającego ograniczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Play otrzymał pozwolenie i rozpoczął realizację inwestycji.

Kurier Szczeciński donosi, że tym razem w całej procedurze nie uczestniczyła w niej jako strona wspólnota mieszkaniowa. Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu wydało pozwolenie na budowę, bo przedłożony projekt jest zgodny z dokumentami planistycznymi miasta, w tym ma wysokość do 18 metrów. Konstrukcja zatem powstanie, co również przyda się PKP. Tego typu masz jest potrzebny do obsługi systemu GSM-R.

Wygląda na to, że zarówno PKP, jak i operator telefonii komórkowej P4, który stawia konstrukcję, przechytrzyli mieszkańców. Na dodatek telekomunikacyjne przekaźniki będą znajdowały się niemal na wysokości mieszkań. Wcześniej miały nad nimi górować.

– czytamy na łamach Kuriera Szczecińskiego

Zobacz: Kołobrzeg w oparach absurdu. Oto, o co poprosili telekomy

Zobacz: Play niemile widziany w Kołobrzegu. Prezydent miasta zachęca do protestu

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: okkolobrzeg.pl, Kurier Szczeciński, telko.in