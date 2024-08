PKO BP spamuje telefony klientów? To przykra plaga naszych czasów

W dobie nieustannego połączenia ze światem cyfrowym, coraz częściej napotykamy na sytuacje, gdzie technologia ingeruje w naszą prywatność. Przykładem tego jest niedawny incydent, który zwrócił uwagę internautów na nieodpowiednie momenty wysyłania automatycznych powiadomień przez banki. Problem jest jednak znacznie szerszy.

15 sierpnia 2024 roku, czyli w dniu, który w naszym kraju jest dniem wolnym od pracy, około godziny 8;00 rano, użytkownik serwisu X o imieniu Arkadiusz (tak się przedstawia) otrzymał automatyczne powiadomienie od PKO Banku Polskiego. Dotyczyło ono promocji związanej z kartą, umożliwiającej korzystanie z niej za 0 złotych. Sama wiadomość była może i atrakcyjna, jednak pora jej wysłania zdecydowanie nie (świąteczny poranek).

Jak zaznaczył sam odbiorca wiadomości, była to pora, która nie powinna być zakłócona przez tego rodzaju powiadomienia. Swoje oburzenie wyraził więc w odpowiedzi na otrzymaną wiadomość e-mail, w której proponował, by osoby odpowiedzialne za takie działania poniosły konsekwencje. Zasugerował, że osoby te powinny być budzone w każdą niedzielę o 7 rano budzikiem, którego nie można wyłączyć.

Na zażalenie klienta zareagował bank, który wyjaśnił, że obecnie nie ma możliwości wyłączenia powiadomień SMS w dni świąteczne:

Przepraszamy, że przypadła nam rola budzika w dzień wolny od pracy😔 Na chwilę obecną nie ma możliwości wyłączenia powiadomień sms w dni świąteczne, więc obawiamy się, że takie sytuacje mogą się powtórzyć.

Gdzie leży problem?

Problem automatycznych powiadomień, które nie uwzględniają dnia tygodnia czy świąt, wydaje się być niewielki, ale ma istotny wpływ na jakość życia. W czasach, gdy coraz więcej osób cierpi na tak zwany "infoxication", czyli nadmiar informacji, każda przerwa w ciągłym ich przepływie jest cenna. Co więcej, świadomość, że nawet w dzień wolny od pracy można być zakłóconym przez niepotrzebne powiadomienia, rodzi frustrację i poczucie utraty kontroli nad własnym czasem.

Możliwe rozwiązania

Chociaż banki starają się być na bieżąco z nowymi technologiami, to wydaje się, że w tej kwestii pozostają w tyle. Rozwiązania mogą być różne – od możliwości ustawienia indywidualnych preferencji powiadomień, przez automatyczne wyciszanie powiadomień w dni świąteczne, po bardziej zaawansowane systemy AI, które rozpoznają, kiedy użytkownik nie chce być niepokojony. Skoro nie ma możliwości wyłączenia powiadomień SMS w dni świąteczne, to należy je dorobić. Mówimy tu wszak o instytucji, którą na taką zmianę zdecydowanie stać. A z programistycznego punktu widzenia nie jest to nic niemożliwego do zrobienia.

W obliczu takiej sytuacji pojawia się pytanie: czy nasze życie powinno być regulowane przez technologię, czy to my powinniśmy mieć nad nią kontrolę? Automatyczne powiadomienia z pewnością ułatwiają życie w wielu aspektach, jednak konieczne jest znalezienie równowagi, która uwzględniałaby naszą potrzebę odpoczynku i odcięcia się od cyfrowego świata, szczególnie w dni świąteczne. Banki i inne instytucje powinny zatem pracować nad dostosowaniem swoich usług do bardziej ludzkich standardów, by unikać podobnych sytuacji w przyszłości.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: @arkadiusz_m89 / X, opracowanie własne