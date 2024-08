PKO Bank Polski ma nowe karty. Są ekologiczne, ale nie to cię przekona

Klienci PKO Banku Polskiego, którzy są kibicami klubów piłkarskich grających w Ekstraklasie, mogą się już posługiwać nowymi kartami płatniczymi z herbami ulubionych drużyn.

Jak co sezon, już po raz siódmy, PKO Bank Polski wprowadza nowe wzory kart płatniczych dla kibiców drużyn grających w Ekstraklasie. Decydując się na taką kartę, fani mogą wspierać swoje ulubione kluby.

Nowe drużyny i nowe wzory na kartach

PKO Bank Polski, jako partner tytularny rozgrywek Ekstraklasy, daje do wyboru karty płatnicze z wizerunkiem każdego z 18 klubów. Projekty kart przygotowane zostały przez kluby we współpracy z bankiem.

Po raz pierwszy pojawiły się karty dla kibiców Motoru Lublin i GKS-u Katowice, których kluby kolejno po 32 i 19 latach powróciły do najwyższych rozgrywek piłkarskich w Polsce. Po roku nieobecności wraca również karta dla kibiców Lechii Gdańsk – to trzeci z beniaminków sezonu 2024/2025 PKO Bank Polski Ekstraklasy. Dla kibiców drużyny z Białegostoku bank wprowadził do swojej oferty nowy, mistrzowski wizerunek.

W tej edycji, oprócz kart beniaminków i Jagielloni Białystok, zmienione zostały wizerunki kart Cracovii oraz Pogoni Szczecin. Kolejne nowe wizerunki dla kibiców pozostałych klubów będą dostępne na początku 2025 roku, przy okazji startu rundy wiosennej rozgrywek.

Osoby, które chcą skorzystać z oferty i jednocześnie wesprzeć ulubiony klub mogą założyć nowe konto z kartą m.in. przez stronę internetową klubu. Prowizja, którą w tym przypadku wypłaca PKO Bank Polski klubom, przeznaczona jest m.in. na rozwój, rozbudowę infrastruktury, kształcenie młodych piłkarskich talentów, innowacje sportowe lub na inne działania prorozwojowe.

Obecni klienci PKO Banku Polskiego mogą zmienić wizerunek kart w serwisie transakcyjnym iPKO, aplikacji mobilnej IKO lub w oddziale. Koszt nowej karty lub jej wymiana to 14,90 zł.

Źródło zdjęć: Anna Kopeć (telepolis.pl), PKO Bank Polski

Źródło tekstu: PKO Bank Polski