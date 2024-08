VeloBank ma nowe karty płatnicze. Z nimi wyróżnisz się przy kasie

Choć tradycyjne karty płatnicze nie są już najważniejszym sposobem na realizacje transakcji, banki wciąż kuszą klientów nowymi wzorami „plastików”. VeloBank przygotował nową serię ekologicznych kart z graficznymi motywami w stylu pop art.

VeloBank wprowadził nową serię kart płatniczych, których wyróżnikami mają być „kolor, dynamika i nowoczesność”, co odnosi się do sztuki, muzyki i sportu. Nowe wzory łączy charakterystyczny styl pop art. Nowe karty nawiązują też do projektów społecznych, w które angażuje się bank i w całości wykonane z materiałów recyklingowych.

VeloBank ma nowe karty w stylu pop art

Nowe wzory kart płatniczych VeloBanku są wynikiem wewnętrznego konkursu. Obrazy tematyczne, stworzone przez Piotra Zendaka z departamentu marketingu banku, powstały ręcznie z użyciem aplikacji graficznych. Jak przekonuje VeloBank, każdy obraz był rysowany element po elemencie, kolor po kolorze z doborem palety w taki sposób, aby tony właściwie ze sobą kontrastowały i podkreślały tematykę. Wśród nowych wzorów znalazły się motywy takie jak cyklista, oko, usta czy muzyk grający na skrzypcach.

Karty płatnicze VeloBanku są w całości wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu. VeloBank zadbał też o większe bezpieczeństwo, przenosząc wrażliwe dane na rewers karty, co ogranicza ryzyko ich nieautoryzowanego pozyskania. Dodatkowo, karty wyposażono w blind notch – wycięcie, które ułatwia ich użytkowanie osobom niewidomym i słabowidzącym, umożliwiając prostsze korzystanie z bankomatów.

Nowe wizerunki kart nawiązują też do programów społecznych VeloBanku. Wizualizacja karty z wizerunkiem rowerzysty odnosi się do VIA Dolny Śląsk – popularnego cyklu amatorskich wyścigów kolarskich, który bank wspiera jako sponsor tytularny. Z kolei wzór karty przedstawiający instrument muzyczny zainspirowany jest przez program VeloTalent – wskazuje na program mecenatu nad młodymi, utalentowanymi artystami, naukowcami i sportowcami.

