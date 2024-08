PKO BP podnosi opłaty. Przypominamy, nowe stawki od sierpnia

Od 1 sierpnia w PKO BP obowiązują nowe, wyższe stawki za wiele usług, które oferuje bank. Kogo one dotyczą?

Od 1 sierpnia 2024 roku PKO BP podniósł ceny dla klientów korporacyjnych, czyli przedsiębiorców i instytucji. Zapłacimy więcej za wiele podstawowych usług, w tym korzystanie z serwisu iPKO Biznes.

PKO BP podniósł ceny

Wyższe ceny obowiązują między innymi za rachunki bieżące, rachunki pomocnicze, korzystanie z serwisu iPKO Biznes, a także rachunki wirtualne (usługę identyfikacji masowych płatności). Jednak na tym lista podwyżek się nie kończy.

Poza tym PKO BP wprowadza prowizję za:

wpłat gotówki w formie zamkniętej w walutach, zrobione w banknotach,

wypłat gotówki w formie otwartej, po wcześniejszym zgłoszeniu lub w kwocie niewymagającej zgłoszenia,

realizacji zlecenia wypłaty w oddziałach lub agencjach PKO Banku Polskiego, które wykonywane są w ramach usługi Wypłaty Masowe,

wpłat gotówkowych w formie otwartej we wpłatomatach banku.

Oprócz tego PKO BP wprowadza też opłatę za nowy token sprzętowy do autoryzacji zleceń w iPKO Biznes, a także za nowe koperty do wpłat bilonu o wadze do 4,5 kg. Nowy cennik obowiązuje od 1 sierpnia.

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: oprac. własne