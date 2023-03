Rząd robi kołowrotek z Polaków. Już nie awaria, jest inna wersja

Przerwa w działaniu portalu podatki.gov.pl była jednak wynikiem ataku hakerskiego, a nie awarii. Potwierdził to Janusz Cieszyński, pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa.

Portal podatki.gov.pl padł ofiarą ataku hakerskiego. Do zdarzenia doszło w godzinach porannych 28 lutego 2023 roku. Jak informowało RMF FM, atak wymierzony w rządową stronę doprowadził do jej przeciążenia oraz przerwy w działaniu. Był to zatem "zwykły" DDoS, który nie spowodował wycieku danych. Ministerstwo Finansów jednak zaprzeczyło tym doniesieniom i poinformowało, że przerwa w działaniu strony podatki.gov.pl wynikała z awarii, a nie ataku.

Rosyjskie specsłużby zaatakowały Polskę

Nie musieliśmy zbyt długo czekać, by otrzymać "inne" wyjaśnienie wtorkowych problemów. Pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa Janusz Cieszyński powiedział, że portal podatki.gov.pl przestał działać z powodu ataku. Przedstawiciel rządu potwierdził więc wcześniejsze doniesienia mediów i zdementował informacje podane przez resort finansów.

Za wczorajszy atak odpowiadali Rosjanie. Dysponujemy informacjami, które uprawdopodabniają w bardzo dużym stopniu, że to właśnie ten adwersarz.

– powiedział Janusz Cieszyński w rozmowie z Polsat News

Minister Cieszyński dodał, że za atakiem stoją rosyjskie służby specjalne. Pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa potwierdził, że był to atak mający na celu przeciążenie portalu przez sztucznie generowany ruch z wielu kierunków (DDoS). Przy okazji zapewniono, że nie doszło do przełamania zabezpieczeń i nie ma zagrożenia dla danych obywateli.

