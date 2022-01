Pegasus znów atakuje? Niepokojące SMS-y z telefonu żony Brejzy

Krzysztof Brejza poinformował na Twitterze, że z numeru telefonu jego żony wysyłane są wiadomości SMS o podłożeniu ładunków wybuchowych.

Krzysztof Brejza to senator Koalicji Obywatelskiej, który — jak wynika z dotychczasowych informacji — w trakcie kampanii wyborczej w 2019 roku był inwigilowany za pomocą systemu Pegasus. Polityk był wtedy szefem sztabu KE.

Hakerzy przejęli telefon żony Brejzy?

Teraz rodowity Bydgoszczanin podejrzewa, że hakerzy wzięli na cel telefon jego żony. Na Twitterze Brejza poinformował, że numeru telefonu jego partnerki wysyłane są wiadomości SMS o podłożeniu ładunków wybuchowych w całej Polsce.

Z numeru mojej żony rozsyłane są wiadomości o podlozeniu ladunkow wybuchowych w całej Polsce. Zmasowany cyberatak na naszą rodzinę, prowokacja, użycie wielkich sił żeby nas zdyskredytować. Za malo jesxze wiemy zeby powiedzieć więcej, ale ewidentnie dzisiejsza decyzja Senatu — Krzysztof Brejza (@KrzysztofBrejza) January 12, 2022

Informacja została potwierdzona przez główną zainteresowaną, czyli Dorotę Brejzę. Na swoim koncie na Twitterze napisał ona, że:

Ktoś podszywa się pod mój numer i rzekomo z mojego numeru dzwoni z groźbami do różnych instytucji. Potwierdziłam to na Policji.

Na ten moment nie wiemy, w jaki sposób doszło do owego podszywania. Prawdopodobnie, chociaż to tylko nasze domysły, nie doszło do włamu na telefon małżonki Krzysztofa Brejzy. Jest wiele innych sposobów, dzięki którym można podszywać się pod czyjś numer. Tak naprawdę wystarczy, że atakujący go znali.

Chociaż podejrzenia padają na Spoofing, to warto w tym miejscu zaznaczyć, że system Pegasus również pozwala na tego typu działania. Skoro Brejza wcześniej był inwigilowany za jego pomocą, to nie można wykluczyć, że ofiarą padła również jego żona. Dopóki sprawa nie zostanie dokładnie zbadana, nie można niczego wykluczyć.

Zobacz: Pegasus trafił do sieci. Każdy może pobrać i sprawdzić

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: CC-BY-SA 3.0 (A. Gryciuk)

Źródło tekstu: Twitter (Krzysztof Brejza)