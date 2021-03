OVH spisało na straty dwie serwerownie, zbuduje centrum badania pożarów

W serwerowni OVH 10 marca wybuchł pożar. Ucierpiały dwa budynki i żaden z nich nie wróci do użytku. Ponadto OVH zapowiada, że zbuduje laboratorium badania pożarów, by lepiej się przygotować na przyszłość.

10 marca 2021 roku pożar zniszczył centrum danych SBG2 w Strasburgu. Stojący obok budynek SGB1 także ucierpiał, ale operator informował, że spróbuje z niego odzyskać, co się da. To już nieaktualne. Serwerownia SGB1 już nigdy nie zostanie uruchomiona.

Poinformował o tym Octave Klaba na Twitterze 19 marca. Powodem jest kolejny incydent z ogniem. Pożaru jako takiego nie było, ale w nieużywanym pomieszczeniu rozgrzały się niepodłączone do niczego akumulatory i narobiły mnóstwo dymu. Strażacy pomogli opanować sytuację, ale SGB1 już nigdy nie będzie używany. Serwery z budynku zostaną przeniesione do SGB4, do centrum w Roubaix i do Gravelines, gdy tylko zostaną wyczyszczone.

Są też opóźnienia w ponownym uruchamianiu SGB3 i SGB4, gdyż OVH musi poprowadzić do nich nowe przewody zasilające, a to wymaga czasu i pieniędzy. Niemniej część usług wróci do żywych jeszcze przed końcem marca. To dobra wiadomość, bo w SGB3 znajdują się kopie zapasowe plików 30% klientów OVH, których dane poszły z dymem podczas pożaru SGB2.

OVH chce się zabezpieczyć przed ogniem

Widmo pożaru wisiało nad OVH od dawna. Już w 2017 roku Octave Klaba wyjaśnił, jakie błędy zostały popełnione przy budowaniu centrum danych w Strasburgu. Serwerownie SGB nie spełniały wewnętrznych standardów OVH. Wytyczne mówią, że każda z nich powinna mieć przynajmniej dwie niezależne linie elektryczne 20 kV. To koszt rzędu 2-3 mln euro, ale CTO OVH uważa, że to niezbędne. Zapewne ma rację. SGB2 dzieliła sieć elektryczną z SGB1, co już wtedy nie miało miejsca w żadnym innym centrum danych OVH. Prace te nie zostały ukończone. Nie wiadomo, na jakim etapie były, gdy wybuchł pożar.

OVH nie będzie siedzieć bezczynnie. Poza pracami nad przywróceniem uratowanych serwerów do działania zajmie się modernizacją innych serwerowni i nowymi zabezpieczeniami. W tym pomoże budowa unikatowego laboratorium. Będą w nim prowadzone badania nad ogniem w pomieszczeniach o różnym przeznaczeniu, które zwykle znajdują się w centrach danych, nad metodami gaszenia go i wpływem na sprzęt. Wyniki badań zostaną udostępnione całej branży.

Klaba nie żartuje. Zamiast zrobić na systemach gaszenia, udostępni całą wiedzę na zasadach Open Source. Jako pierwsza udostępniona zostanie dokumentacja autorskiego chłodzenia wodą, opracowanego w OVH.

Źródło tekstu: Octave Klaba (Twitter), OVH