PEM szkodzi zdrowiu? Lokatorzy stacji bazowej Orange uważają inaczej

Orange Polska ma w swojej stacji bazowej w Milówce w województwie śląskim niecodziennych lokatorów. To około 200 podkowców małych, czyli jednych z najmniejszych nietoperzy w naszym kraju. Pomarańczowi dbają, by miały spokojne życie.

Jedna ze stacji bazowych Orange mieści się na wieży kościelnej w Milówce. Jest to również miejsce, które upatrzyły sobie nietoperze z gatunku podkowiec mały. Ich stanowisko było już wcześniej znane i oceniane na około 20-30 osobników, to po udostępnieniu przez operatora pomieszczenia z infrastrukturą sieciową okazało się, że jest tam 10 razy więcej nietoperzy.

Eksperci z Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody „pro Natura”, którzy doglądali kolonię poprosili nas, abyśmy włączyli się w opiekę nad nietoperzami. Jak mogliśmy odmówić! W pierwszej kolejności zadbaliśmy, aby nasi mali lokatorzy nie zbliżali się do niebezpiecznych miejsc w pomieszczeniu. Potem, zgodnie ze wskazówkami chiropterologów, czyli naukowców zajmujących się badaniem życia nietoperzy, zabezpieczyliśmy wloty do obiektu. Zrobiliśmy to tak, żeby podkowce mogły z nich skorzystać, a dla innych zwierząt były niedostępne. Teraz mają spokój, o który dbają nasi pracownicy.

Podkowiec mały w Milówce

Podkowiec mały to przedstawiciel jednego z 28 gatunków nietoperzy, który występuje jedynie w rejonach górskich i wyżynnych na południu Polski. Nasz bohater około 3,5 – 4,5 cm. Gatunek jest objęty ścisłą ochroną, jako zagrożony wymarciem, dlatego "pomarańczowa" kolonia jest bardzo cenna.

Większość występujących w Polsce gatunków nietoperzy, przynajmniej przez część swojego życia, wykorzystuje obiekty zbudowane przez człowieka. Mało jest okazji, aby obserwować je w naturze, ponieważ unikają otwartych przestrzeni, preferując tereny zarośnięte, w pobliżu skał i wśród gałęzi. To z powodu echolokacji, czyli zjawiska wykorzystywania przez zwierzęta dźwięku do orientacji w terenie.

Podkowiec emituje sygnały bardzo wysokiej częstotliwości (106-108 kHz), które są silnie tłumione przez środowisko i przez to nie docierają daleko. Podkowcowi do szczęścia nie jest to potrzebne, bo to gatunek łapiący ofiary z powierzchni, na których siedzą i tu ważniejsza jest precyzja niż daleki zasięg.

Nietoperze w naszej strefie klimatycznej hibernują w okresie chłodów i wtedy nie żerują nocą ani nie przemieszczają się. Kolonie zimowe zakładają w miejscach o stałej, dodatniej temperaturze około 5-8 °C i wysokiej wilgotności powietrza, czyli w jaskiniach, grotach, starych podziemnych umocnieniach, piwnicach, lochach czy sztolniach. A kolonie letnie – czyli dokładnie takie, jak ta przy stacji bazowej Orange w Milówce – zakładają w miejscach bardzo ciepłych, na przykład na strychach, we wnętrzach starych domów, w wieżach kościołów itp. Podkowce małe unikają przemieszczania się na duże odległości i są raczej przywiązane do swoich kolonii, wracając do nich każdego roku.

Nietoperzy nie wolno dotykać ani zakłócać im spokoju. Co więcej, jest to prawnie zakazane. Warto też wiedzieć, że nietoperze nie atakują ludzi. Tylko w sytuacji, gdy będziemy chcieli je chwycić gołymi rękami, zwierzę we własnej obronie może ugryźć.

Źródło zdjęć: Shutterstock, Kraina Podkowca / Orange

Źródło tekstu: Orange