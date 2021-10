Wygraj z nami OPPO Reno6 5G – ostatnie dni konkursu

OPPO Reno6 5G to smartfon, który może być Twój praktycznie za darmo. Wystarczy wziąć udział w konkursie, który skończy się niebawem.

OPPO Reno6 5G to jeden z najnowszych smartfonów tej marki, który w ubiegłym miesiącu debiutował na polskim rynku. Oferuje on swoim użytkownikom atrakcyjny design, dobre wyposażenie i ciekawe funkcje, wśród których prym wiedzie Bokeh Flare Portrait Video, czyli nowy tryb portretowy wspierany sztuczną inteligencją. O samym urządzeniu dowiecie się więcej z naszej recenzji, przygotowanej przez Arka.

Zobacz: Oppo Reno6 5G – ambitny średniak z aspiracjami

Jeśli chcesz stać się posiadaczem smartfonu OPPO Reno6 5G to dobrze trafiłeś – możesz go wygrać w konkursie. Daj sobie szansę i odwiedź stronę konkursową (link poniżej), gdzie znajdziesz wszystkie potrzebne informacje. Na zgłoszenia czekamy do 14 października 2021 roku, do godziny 23:59:59.

