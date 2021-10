Dajemy Ci OPPO Reno6 5G - co z nim zrobisz? (KONKURS)

OPPO Reno6 5G, wiodący smartfon rosnącego w siłę producenta, może być Twój praktycznie za darmo. Weź udział w konkursie i pokaż nam, jak powinno się recenzować telefony.

My testujemy sprzęt, Ty pokaż emocje za pomocą OPPO Reno6 5G

Na TELEPOLIS.PL od 17 lat recenzujemy telefony z analitycznym zacięciem. Używamy specjalistycznego sprzętu, wypracowanych przez lata metod, jak i odpowiedniego oprogramowania, w tym nawet własnych, autorskich aplikacji do oceny czasu pracy na akumulatorze. Mamy na to swój pomysł, ale wcale nie musi być on najlepszy — najodpowiedniejszy do tego, by sprawdzić, czy dany smartfon idealnie wpisze się w Twoje potrzeby.

My już swoją ocenę OPPO Reno6 5G przedstawiliśmy w naszym drobiazgowym teście, teraz czas na Ciebie i Twój pomysł — jak sprawdzić ten telefon inaczej, po Twojemu. Wystarczy przekonać do swojej nieszablonowej procedury testowej redakcję TELEPOLIS.PL i firmę OPPO, by OPPO Reno6 5G do Ciebie pojechał i już u Ciebie został. Mało tego, Twój test zostanie później opublikowany na łamach TELEPOLIS.PL!

O nagrodzie - Reno6 5G skradnie Ci serce

OPPO Reno6 5G to efekt wsłuchania się producenta w realne potrzeby użytkowników. Ekstremalnie szybki Internet 5G, równie szybkie ładownie 65W, wydajny chipset MediaTek Dimensity 900, bardzo atrakcyjny design, przemyślane menu oraz rozbudowane funkcje foto i wideo. A wszystko to podane na pięknym, 6,43-calowym ekranie AMOLED o smolistej czerni i intensywnych kolorach oraz gamingowym odświeżaniu 90 Hz. Aż chce się korzystać z takiego telefonu na co dzień.

Na szczególna uwagę zasługuje funkcja Bokeh Flare Portrait Video. To wiodący w branży tryb portretowy, zasilany algorytmami sztucznej inteligencji (AI). Dzięki tysiącom obliczeń wykonywanym w ciągu sekundy, tło filmów ulega rozmyciu, a światła zamieniane są w sfery pełne bogatych kolorów.

Jak wygrać OPPO Reno6 5G?

Zgłoszenia konkursowe przyjmujemy wyłącznie w formie komentarzy zarejestrowanych Czytelników pod niniejszym tekstem. Każdy Uczestnik może przesłać tylko jedno zgłoszenie. A więc:

zaloguj się na TELEPOLIS.PL,

zaproponuj w komentarzu swoją nieszablonową wizję przetestowania funkcji OPPO Reno 6 5G ,

, jury złożone z członków redakcji TELEPOLIS.PL i przedstawicieli OPPO wskaże najlepszą propozycję,

autor najlepszego pomysłu otrzyma telefon w celu realizacji swojego testu — po publikacji artykułu, telefon staje się jego własnością.

Oczywiście nie obawiajcie się, jeśli nie macie wprawy w testowaniu sprzętów. Służymy wraz z OPPO pomocą w redagowaniu tekstu czy tworzeniu galerii, a jeśli masz pomysł na wideo, też nie ma problemu — przekonaj nas do swojej wizji :-). Hasło przewodnie konkursu to "Portret Twoich Emocji".

Na Wasze zgłoszenia czekamy do 14 października, do godziny 23:59:59. Nie później niż 21 października skontaktujemy się z autorem najlepszego pomysłu. Wszystkie szczegóły konkursu sprawdzić możecie w regulaminie.

Życzymy udanej zabawy!

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: OPPO, wł