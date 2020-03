OnePlus ma nowe logo

Nie ma w świecie mobilnym rzeczy stałych i niezmiennych. A przynajmniej nie ma takich za dużo. Właśnie udowodnił to OnePlus, który zmienił swoje logo.

Seria OnePlus 8 zadebiutuje najpewniej 15 kwietnia, ale to nie znaczy, ze chińska marka należąca do koncernu BBK Electronics nie zaplanowała niczego wcześniej. OnePlus postanowił zmienić swój logotyp. Zmianie uległ kształt litery 1, a sam napis jest o wiele wyraźniejszy - to zresztą zaznaczyła sama chińska firma. Przy okazji jednak rozpoczęto promocję na model OnePlus 7T. Wystarczy podac hasło SAMEONEPLUS i można nabyć model o 50 euro taniej.

Chińczycy chwalą się, że ich nowa estetyka była opracowywana kilka ostatnich miesięcy i najpewniej zmiany zobaczymy również w kolejnej wersji nakładki Oxygen OS.

Źródło tekstu: gsmarena