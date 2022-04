Rosja zgłupiała. Skandaliczne wyjaśnienie ataku na Ukrainę (wideo)

Rosyjska propaganda wielokrotnie już wspinała się a wyżyny głupoty. Kiedy jednak pojawia się pogląd, że w którymś momencie osiągnięto apogeum i bardziej zaszokować się nie da, reżim znów daje o sobie znać, by wywindować poprzeczkę.

Telemarketerzy są zmorą nie tylko w Polsce. Reklamowe połączenia z nieznanych numerów, często wykonywane przez typowych naciągaczy, to problem ogólnoświatowy. Równie co w Warszawie, dotkliwy m.in. w Melbourne, Madrycie i Nowym Jorku. No i siłą rzeczy także w Moskwie, z czego niniejszym postanowił skorzystać putinowski aparat propagandowy.

Jak z niekrytą dumą ogłosiły rosyjskie kanały informacyjne, Siły Zbrojne Federacji Rosyjskiej rozbiły właśnie groźny gang telefonicznych oszustów, który wedle przedstawionej narracji miał wyłudzić miliony rubli, podszywając się pod pracowników banków. Co w tym szczególnego? – zapytacie. Rzecz jasna nie mogło zabraknąć powiązania z Ukrainą, która posłużyła nie tylko za scenę tych wydarzeń, ale wręcz, jak zasugerowano, miała na szczeblu państwowym odpowiadać za organizację grupy.

Materiał wideo, zarejestrowany ponoć w Berdiańsku, mieście portowym nad Morzem Azowskim, przedstawia rzekomą siedzibę gangu. W praktyce widać na nim kilkanaście stanowisk komputerowych, każde ze słuchawkami, co rzeczywiście może sugerować wykorzystanie zarejestrowanego miejsca w charakterze biura obsługi klienta.

Co jednak rzuca się w oczy szczególnie, a zarazem świetnie wpisuje w rosyjską narrację, to umieszczona nad drzwiami wejściowymi swastyka. Za to zdecydowanie mniej eksponowany jest naklejony na dalszą ścianę pomieszczenia plakat z trzema literami M. Być może jednak to właśnie one są kluczowe, bo firma MMM Group to znany w Ukrainie dostawca osprzętu medycznego, i być może to właśnie jej biuro odwiedzili Rosjanie.

Oczywiście całokształt przekazu to jedno wielkie kuriozum. Bądźmy szczerzy, nie da się inaczej określić sytuacji, w której ktoś próbuje racjonalizować agresję na suwerenne państwo czymś tak prozaicznym jak obecność telemarketerów. Rodzi się pytanie, co dalej. Dowiemy się, że w Ukrainie z niedostateczną starannością zamiatano ulice? Albo że taryfiarze potrafili zajechać komuś drogę? Drodzy Rosjanie, doskonale znamy wasze zamiłowanie do Goebbelsa, ale ten chociaż próbował brzmieć odrobinę wiarygodnie.

