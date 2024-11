Chcą zablokować odbieranie SMS-ów w trakcie rozmów. Oto uzasadnienie

Zablokowanie odbierania SMS-ów w trakcie rozmów to świetny sposób, by utrudnić życie oszustom – twierdzi rosyjskie Ministerstwo Transformacji Cyfrowej.

Różne są obostrzenia dotyczące korzystania z telefonów komórkowych. Chyba najbardziej znanym zakazem jest ten, który dotyka kierowców, ale nie tylko. Od miesięcy mówi się m.in. również o tym, by zakazać telefonów w szkołach.

Zazwyczaj jednak regulacje związane z telefonami mają jedną wspólną cechę – środowiskowy charakter. Należy przez to rozumieć, że dotyczą nie tego, jak ze swych urządzeń mobilnych korzystamy, ale gdzie to robimy. Tymczasem na scenę wchodzi szef rosyjskiego resortu rozwoju cyfrowego.

Z okazji konferencji prasowej odbywającej się pod hasłem „Bezpieczeństwo klienta na pierwszym miejscu”, Maksut Szadajew ogłosił pakiet 30 środków mających uchronić obywateli Federacji Rosyjskiej przed oszustami telekomunikacyjnymi.

Większość punktów to truizmy, takie jak usprawnienie systemu rejestracji kart SIM, ale znalazła się też perełka. Otóż Szadajew chciałby, aby ustawodawca zakazał jednoczesnego wykonywania połączeń i odbierania SMS-ów, co metodą brutalnej siły mieliby egzekwować operatorzy.

Jak wyjaśnia polityk, obecne systemy weryfikacji tożsamości pracownika banku poprzez powiadomienie w aplikacji są z grubsza skuteczne, ale mają istotny mankament. Oszust może wysłać SMS-a budującego „złudne poczucie przeprowadzenia weryfikacji”.

Nie zostało wprawdzie powiedziane, jak często dochodzi do takich sytuacji, ale autor pomysłu jest przekonany, że powinien on „znacząco ograniczyć” liczbę udanych oszustw telefonicznych. Zanim jednak to się stanie, pomysł Szadajewa musi zostać ubrany w projekt ustawy, a zdaje się, na razie mamy tylko przymiarki.

