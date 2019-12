Microsoft zamyka sklep Windows Phone 8.1

Kolejny symboliczny moment w historii świata mobilnego i Microsoftu. Dzisiaj oficjalnie dobiegła końca historia systemu Windows Phone 8.1

Dzisiaj oficjalnie zamknięto sklep z aplikacjami dla Windows Phone 8.1. Nie oznacza to oczywiście, że stare Lumie i inne telefony z tym systemem nagle przestaną działać, ale nie będzie można już pobrać ani zaktualizować żadnej aplikacji. To całkowicie kończy historię tej wersji mobilnego systemu Microsoftu. Nie przewidujemy bowiem tego, by nekromanci z Microsoftu wskrzesili go znowu jak zrobili to z Windowsem 10 Mobile.

Przypominamy, że aplikacje Office na Windowsa 10 Mobile będą wspierane aż do 12 stycznia 2021 roku. Sklep ostatniej wersji mobilnych okienek zapewne zostanie usunięty wraz z zakończeniem wsparcia dla aplikacji Office. Sam system miał zostać pozbawiony wsparcia 6 dni temu, ale datę tę przesunięto na 14 stycznia 2020.

Zobacz Zombie Windows 10 Mobile ożył na kolejny miesiąc

Źródło tekstu: morningtick, wł