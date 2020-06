Microsoft zamyka firmowe sklepy

Microsoft podjął decyzję o likwidacji swoich firmowych sklepów na terenie USA. To całkowita zmiana strategii przez amerykańską markę.

Do tej pory Microsoft w kwestii sklepów próbował iść drogą Apple'a, który dba o to, by klient mógł zapoznać się z najnowszym sprzętem i oprogramowaniem w specjalnie przeznaczonych do tego sklepach, gdzie opieką otoczy go pracownik firmy. Microsoft miał nawet sklep o rzut beretem od flagowego sklepu Apple'a w Nowym Jorku. Twórcy Windowsa prowadzili 83 sklepy firmowe na terenie USA. Teraz wszystkie one będą zamknięte.

Tymczasowo były już od marca, czyli od czasów pogorszenia się sytuacji zdrowotnej w USA, teraz jednak będą na stałe. Microsoft uznał, że w kwestii sprzedaży bezpośredniej skupi się na swoim sklepie internetowym, do którego dostęp mają przecież ludzie ze 190 państw świata. Zwolnieniem nie mają się co martwić dotychczasowi pracownicy sklepów. Dalej będą pracowali w obsłudze klienta, jednak tym razem będą zajmować się właśnie internetowym sklepem Microsoftu. Nowe przeznaczenie czeka także centra Microsoft Experience znajdujące się w Londynie, Nowym Jorku, Sydney czy Redmond.

Źródło tekstu: cnbc