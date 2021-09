Nieznany numer 881050478. Nie daj się zastraszyć

Do Polaków napływają połączenia z numeru +48881050478. Można się naprawdę przestraszyć, gdy automat w słuchawce informuje o długu. Spokojnie, to tylko reklama.

881050478 – kto dzwoni?

To numer należący do jednego z tzw. programów oddłużeniowych, a konkretniej spółki Ulga od Długu, za którą stoi znana z szybkich pożyczek firma LoanMe. Co jednak może zaniepokoić, to fakt, że rozmowę zaczyna automat, który twierdzącym tonem informuje o zadłużeniu. Nic z tych rzeczy, choć niewątpliwie można się przestraszyć.

Firma oferuje pomoc w wyjściu z zadłużenia, negocjując warunki z wierzycielami w zamian za prowizję i cykliczny abonament i… aktualnie znajduje się pod lupą UOKiK, jak informował w lipcu Puls Biznesu. Bądź co bądź, abstrahując od werdyktu, na razie jest w pełni legalnym podmiotem.

Czy warto odebrać?

Odpowiedź jest krótka: nie. Chyba, że ktoś ma słabość do telemarketingu i dla przyjemności chce sobie posłuchać automatu. Pomijając straszaka na wstępie, dalsza część monologu to najzwyklejsza w świecie reklama, mająca zachęcić do oferowanych usług. Dopiero kiedy rozmówca potwierdzi zainteresowanie ofertą, do akcji wkracza prawdziwy konsultant.

Tak czy siak, redakcja zaleca dodać na listę zablokowanych i nie zaprzątać sobie dalej głowy. Złapanym w codziennym zawale, można się tym razem najeść strachu. Nie warto.

Natrętni telemarketerzy, do widzenia!

Rzecz jasna, podobnie jak w przypadku wszystkich innych telemarketerów, można też poczekać na konsultanta i poinformować go o braku zgody na kontakt w celach marketingowych. Słysząc takie zdanie, zgodnie z panującym w Polsce prawem irytujący gawędziarz powinien się rozłączyć i już nigdy więcej nie zadzwonić, przynajmniej w ramach określonej bazy. Krótka piłka i po sprawie.

