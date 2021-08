Tajemniczy numer 793884765? Warto odebrać, można tylko zyskać

Co najmniej od początku sierpnia abonenci wszystkich sieci mogą otrzymać połączenie z numeru +48793884765. To nie oszustwo, a wprost przeciwnie – telefon warto odebrać i odpowiedzieć na zadawane pytania.

793884765 – kto dzwoni?

Numer ten należy do Ipsosu, powszechnie znanej firmy z branży badań społecznych, która wykorzystuje go celem przeprowadzenia ankiety na temat COVID-19. Konsultant lub konsultantka zapyta o datę urodzenia, a następnie zada kilka anonimowych pytań o funkcjonowanie w okresie pandemii i samopoczucie.

Ipsos nie wymaga żadnych danych uznawanych za wrażliwe, a jednocześnie przeprowadza tego typu akcje regularnie. Rozmowy zdecydowanie nie trzeba się obawiać.

Dlaczego warto odebrać?

W zamian za udzielenie odpowiedzi operator przekazuje voucher na darmowe testy serologiczne pod kątem obecności przeciwciał wirusa SARS-CoV-2. Nominalnie to wydatek rzędu od 100 do 150 zł, a pozwala zweryfikować m.in. to, czy dana osoba przeszła zakażenie. Albo sprawdzić efektywność szczepienia już po jego wykonaniu.

Mimo wszystko – uważajcie!

Oczywiście nie na Ipsos, ale potencjalnych naciągaczy, którzy mogliby próbować podszywania się pod tę firmę, by wyłudzić dane. Prawdziwy ankieter nie pyta o PESEL ani numer dowodu, za to oszust bez wątpienia będzie do tego dążył.

Ipsos nie wymaga również żadnego przelewu bądź weryfikacji poprzez link w internecie. Cała ankieta realizowana jest wyłącznie na słuchawce, bez dalszych kroków.

