Kraków. Ukrainiec z OnlyFans podarował miastu 10 mln zł

Okazuje się, że Krakowskie Centrum Muzyki ma dość nietypowego sponsora. Miejska inwestycja, która przez lata skrywała tajemnicę darowizny w wysokości 10 milionów złotych w końcu ujrzała światło dzienne.

Informacja na temat tożsamości sponsora, ukrywana przez miasto, została ustalona w toku dziennikarskiego śledztwa prowadzonego przez portal LoveKraków.pl. Okazuje się, że za tą ogromną płatnością stał… pracownik brytyjskiej spółki, która jest właścicielem popularnego serwisu internetowego OnlyFans. Jak ustalił portal, to Ukrainiec, który niedawno otrzymał polskie obywatelstwo.

Naga prawda

Początkowo hojny darczyńca chciał przekazać swoje pieniądze na krakowskie zoo. Po wizycie w ogrodzie uznał jednak, że jest to dobrze utrzymane miejsce. Koniec końców jeden z miejskich radnych zainicjował spotkanie skłonnego do filantropii mężczyzny z prezydentem Krakowa, Jackiem Majchrowskim. To tam darczyńca miał usłyszeć od ówczesnego włodarza miasta propozycję nowego celu dla jego wpłaty, czyli właśnie Centrum Muzyki. Mężczyzna ten miał zeznać to podczas śledztwa w sprawie darowizny. Zostało ono umorzone w marcu tego roku.

Jak donosi LoveKraków, prokuratura ustaliła ponadto, że pieniądze przekazane na Krakowskie Centrum Muzyki pochodził z premii darczyńcy, którą otrzymał za swoją pracę w 2020 roku. Cała inwestycja ma kosztować ponad 301 mln zł, a pierwsze koncerty są przewidziane na przełom 2025 i 2026 roku. Sama sprawa darowizny zaś była związana z pojawiającymi się podejrzeniami o nielegalne źródło pochodzenia środków pieniężnych. W przestrzeni miasta pojawiały się oskarżenia o pranie brudnych pieniędzy lub intencjonalną wpłatę ze strony dewelopera budowlanego.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock, Diego Grandi

Źródło tekstu: LoveKraków.pl