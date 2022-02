iPhone powinien zostać zakazany? Padły konkretne zarzuty

Ericsson chce użyć przeciwko Apple'owi broni ostatecznej. Ma to być zakaz sprzedaży iPhone'ów. Polem bitwy jest Brazylia.

iPhone'y to bardzo specyficzne smartfony. Pomijamy tutaj system operacyjny i cały osobny ekosystem. Sam Apple jest marką, która ma oddanych wyznawców i zapiekłych wrogów. Jednocześnie Apple angażuje się w imponującą wręcz liczbę batalii sądowych z innymi firmami. Nie zawsze to jednak Apple atakuje.

Tym razem Apple'a zaatakował szwedzki Ericsson. Firma znana z rynku infrastruktury sieci sięgnęła zresztą po broń rozmiarów nuklearnych. Ericsson chce bowiem totalnego zakazu sprzedaży iPhone'ów na terenie Brazylii. Smartfony to kluczowy produkt Apple'a, a Brazylia to kraj zamieszkany przez 213,5 miliona osób. Taki cios naprawdę byłby bolesny dla firmy z Cupertino.

Ericsson i Apple idą na wojnę

O co poszło? O to co zwykle między firmami tego rozmiaru. O patenty. Ericsson twierdzi, że Apple narusza jego patenty dotyczące sieci 5G. Szwedzi wnieśli zatem odpowiednie pozwy zarówno w USA, jak i w Brazylii. Tam Ericsson powalczy też z firmą Allied Tecnologia SA. Szwedzi nie zamierzają też ominąć sądów w Europie.

Wcześniej z sukcesem z Ericssonem o patenty walczył Samsung, jednak tamten spór dotyczył absolutnie odmiennych kwestii. Sam proces zapowiada się na długie lata.

