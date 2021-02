iPhone 12 to najlepszy smartfon na świecie - powiedział szef Huaweia

Założyciel i dyrektor generalny Huaweia Ren Zhengfel zapewnił, że firma ta nigdy nie sprzeda w całości swojego działu związanego ze smartfonami. Szef chińskiego producenta przyznał też, że najlepszym smartfonem na świecie jest... iPhone 12.

Ren Zhengfel wezwał nową administrację Stany Zjednoczone z prezydentem Joe Bidenem na czele do otwartej polityki względem chińskich producentów, co miałoby korzystny wpływ między innymi na amerykańskie firmy oraz gospodarkę USA. Założyciel i dyrektor generalny Huaweia chętnie sam by porozmawiał z amerykańskim prezydentem, gdyby tylko ten zdecydował się na taki gest. To jest jednak raczej mało prawdopodobne.

Mówiąc o technologii 5G, Zhengfei powtórzył, że firma Huawei jest gotowa dzielić się swoimi zasobami z amerykańskimi spółkami w sposób, który dałby im pełną kontrolę.

Już wcześniej mówiliśmy, że nasza technologia 5G może zostać przeniesiona w całości. Obejmuje to nie tylko prawa do rozwoju, ale także programy i kody źródłowe. Jeśli USA potrzebują naszej technologii chipów, możemy ją przenieść. Nasze słowa są szczere, ale żadna firma nie przyszła do negocjacji z nami do tej pory.

- powiedział Ren Zhengfel

Założyciel Huaweia odniósł się również do ostatnich doniesień na temat ewentualnej sprzedaży marki Mate oraz serii P. Ren Zhengfel powiedział, że Huawei nigdy nie sprzeda całej swojej działalności związanej ze smartfonami.

iPhone 12 to najlepszy smartfon na świecie

Ren Zhengfei nazwał iPhone'a 12 najlepszym smartfonem na świecie. Dyrektor generalny firmy Huawei jest znanym wielbicielem produktów Apple'a, który regularnie korzysta z niektórych z nich. Jego słowa uznania pokazują również rozczarowanie utratą pozycji rynkowej Huaweia w Europie.

High-endowi konsumenci w Europie kochają Apple. Ponieważ (Huawei) nie ma już telefonów premium, telefony Apple pomogły nam udowodnić, że technologia 5G Huawei jest dobra.

- powiedział Ren Zhengfel

Źródło zdjęć: Theodore Kaye/the Globe and Mail

Źródło tekstu: Android Authority