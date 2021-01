Huawei zwraca się w kierunku usług chmurowych

Jaka ścieżka czeka Huawei? Wypowiedział się w tej sprawie również Ren Zhengfei będący założycielem chińskiego giganta. Okazuje się, że firma zamierza podpatrzeć ruchy Microsoftu i Amazonu.

Huawei jest obecny w wielu różnych segmentach rynku. Oczywiście najczęściej piszemy o smartfonach i łączności, jednak produkty marki zobaczymy też w przypadku komputerów, tabletów, opasek, zegarków czy słuchawek. Mniej osób wie, że Huawei ma też swoje usługi chmurowe. W Chinach w tym segmencie przewodzi Alibaba (w Polsce najbardziej znana z bycia właścicielem AliExpressu), która ma 40% rynku. Huawei i Tencent mają po 16%. To właśnie chmura ma być kolejnym kluczowym rynkiem dla chińskiej firmy. Powiedział to sam Ren Zhengfei. Wspomniał on, że Huawei powinien wzorować się usługach chmurowych Microsoftu i Amazonu. Wiąże się to też z budową całego ekosystemu dookoła swoich usług chmurowych.

Jednocześnie zmniejszeniu ma ulec nacisk na sprzęt przeznaczony dla konsumentów (czyli m.in. smartfony). W tym przypadku Huawei zamierza zredukować swoje operacje. Założyciel firmy doprecyzował, że bez tego ruchu zasoby firmy będą zbyt rozproszone i zaowocuje to porażką firmy. Dlatego należy dokonać wycofania i przegrupowania. Tak, przedsiębiorca bardzo często używa języka wojskowego mówiąc o biznesie. Tutaj mieliśmy przykład. Zobaczymy zatem niedługo jak uda się najnowsza operacja generała.

Źródło tekstu: scmp, wł