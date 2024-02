Nalot na biura Huawei. Kraj UE stawia poważne zarzuty

Departament Huaweia odpowiedzialny na infrastrukturę sieciową od lat jest wnikliwie obserwowany przez europejskie rządy pod kątem ryzyka działań szpiegowskich. Od 2019 roku, w myśl ustawy "anty-Huawei", jego możliwości licencjonowania zostały mocno ograniczone we Francji, w minionym tygodniu zaś doszło do kolejnej eskalacji konfliktu na linii Francja — Huawei.



Wtorkowy nalot na biura Huawei we Francji

Pomimo ograniczeń licencyjnych, Huawei wciąż odpowiada we Francji za 20% infrastruktury komórkowej. W Polsce jego udział w Networks! (Orange i T-Mobile) stopniowo spada w kierunku około 50%, w Play Huawei ma praktycznie zupełną dominację, a dla przeciwwagi Plus z Huaweia nie korzysta w ogóle.

Ten zatem wydawać by się mogło znikomy udział Huaweia we francuskim rynku wciąż rodzi obawy francuskiego rządu. Jak ujawnił we czwartek L’Informé, eskalacją tych obaw był nalot Krajowej Prokuratury Finansowej (KPF) na biura Huaweia zlokalizowane w Boulogne-Billancourt. Z komentarza redakcji wynika, że powodem przeszukiwania biur było podejrzenie o „naruszenie zasad uczciwości”, a termin ten obejmuje potencjalnie aż 6 przestępstw: korupcję, nielegalne przyjmowanie korzyści majątkowych, handel wpływami, sprzeniewierzenie środków publicznych, zmowę przetargową i faworyzowanie. Co jednak istotne, KPF nie upubliczniła jeszcze szczegółowych przyczyn swojej interwencji.

Natomiast według obecnego stanu wiedzy, nalot nie miał związku z raportem Francuskiej Agencji Antykorupcyjnej, na temat możliwego niewłaściwego wykorzystania aktywów korporacyjnych i oszustw podatkowych. Tamtejsze dochodzenie zostało wszczęte w 2021 roku, a jego wyniki opublikował w 2022 roku Challenges. Agencja France-Presse (AFP), w oparciu o swoje źródła sądowe, wykluczyła tego typu powiązania.

Co na to Huawei?

Francuski oddział Huaweia zareagował natychmiast, komunikat był krótki, zwięzły i bardzo spokojny. Grupa potwierdziła fakt przeszukania i zapewniła, że w pełni współpracowała ze śledczymi.

Jak podkreślił Huawei w komunikacie prasowym, grupa jest obecna we Francji od przeszło dwóch dekad i „zawsze przestrzegała wszystkich francuskich przepisów ustawowych i wykonawczych”. Jednocześnie Huawei wyraził zaufanie do wyników obecnego dochodzenia.

Huawei ma we Francji liczne placówki

Od 2003 roku Huawei otworzył we Francji aż sześć centrów badawczych i globalne centrum projektowe w Paryżu. Buduje też w Alzacji swoją pierwszą fabrykę zlokalizowaną poza Chinami. Śmiało więc można powiedzieć, że powiązania chińskiej firmy z Francją są silne.

Równie jednak silne stają się nastroje any-Huawei w Europie. W czerwcu 2023 roku Komisja Europejska uznała wręcz, że Huawei stanowi „zagrożenie dla bezpieczeństwa Unii Europejskiej”. Nowe dochodzenie, niezależnie od jego wyników, zdecydowanie nie sprzyja wizerunkowi Huaweia w Europie.

Warto w tym miejscu przypomnieć jednak, że mowa jest wyłącznie o części biznesu Huaweia związanej z infrastrukturą sieciową, a nie z Huaweiem konsumenckim, tym od zegarków, laptopów czy telefonów.

Źródło zdjęć: Shutterstock - Baru Cameragirl

Źródło tekstu: L’Informé via presse-citron.net